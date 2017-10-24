Роспотребнадзор назвал причины массового заболевания пневмонией в школах Белогорска

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Причиной распространения пневмонии среди школьников Белогорска стало грубое нарушение требований санитарного законодательства. Об этом после проведения проверки заявили в областном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Белогорске в шести школах в октябре 50 учеников заболели пневмонией. С 24 октября в школах № 4, № 200 и в восьмом классе школы № 17 учащихся перевели на дистанционное обучение.

Областное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения заболеваемости внебольничными пневмониями среди школьников Белогорска. На 24 октября в школах № 200 и № 4 зарегистрировано по шесть случаев заболеваний.

Установлены причины распространения заболеваемости: непроведение «утренних фильтров» с целью своевременного выявления детей с признаками заболеваний; несвоевременная изоляция заболевшего педагога и первых заболевших детей; нарушения правил дезинфекционных мероприятий; непроведение обеззараживания воздуха помещений учреждения бактерицидными облучателями.

Эпидемиологическое расследование продолжается, сообщает областное управление Роспотребнадзора.