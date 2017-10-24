Появилось видео задержания мужчин, вывезших за город благовещенца и избивших его

Полиция завершила расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на благовещенца. Мужчину вывезли за город и избили. Подозреваемых в нападении задержали в апреле, а сейчас стражи порядка поделились новой информацией об инциденте, а также видеокадрами задержания.

Как сообщало Амур.инфо, по делу проходят двое жителей областного центра. По версии следствия, с жертвой они встретились в благовещенском кафе. Мужчине предложили проехать в автомобиле для разговора, а потом его вывезли за город и избили. Угрожая расправой, у горожанина отобрали два мобильных телефона и банковскую карту, а также вынудили сообщить ее пин-код. Впоследствии преступники сняли со счета мужчины деньги и скрылись. Потерпевший обратился в полицию.

Полицейские установили круг его общения, изучили записи с камер видеонаблюдения, определили автомобиль злоумышленников. В результате оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии задержали предполагаемых разбойников, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Что именно грозит обвиняемым за содеянное, пока не уточняется.

Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области