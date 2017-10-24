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24октября
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сегодня, 12:22 7

Появилось видео задержания мужчин, вывезших за город благовещенца и избивших его

Появилось видео задержания мужчин, вывезших за город благовещенца и избивших его

Полиция завершила расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на благовещенца. Мужчину вывезли за город и избили. Подозреваемых в нападении задержали в апреле, а сейчас стражи порядка поделились новой информацией об инциденте, а также видеокадрами задержания.

Как сообщало Амур.инфо, по делу проходят двое жителей областного центра. По версии следствия, с жертвой они встретились в благовещенском кафе. Мужчине предложили проехать в автомобиле для разговора, а потом его вывезли за город и избили. Угрожая расправой, у горожанина отобрали два мобильных телефона и банковскую карту, а также вынудили сообщить ее пин-код. Впоследствии преступники сняли со счета мужчины деньги и скрылись. Потерпевший обратился в полицию.

Полицейские установили круг его общения, изучили записи с камер видеонаблюдения, определили автомобиль злоумышленников. В результате оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии задержали предполагаемых разбойников, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Что именно грозит обвиняемым за содеянное, пока не уточняется.

Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области

Просмотров всего: 2069

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Caramel

    Caramel
    1 час назад

    орлы. 10 бойцов одного воришку крутят

  • Оберон

    Оберон
    58 минут назад

    Как в 90-е

  • Оберон

    Оберон
    57 минут назад

    Как в 90-е

  • Datatec

    Datatec
    33 минуты назад

    Не, это парни просто потерялись во времени. Думали, 90-е. А тут на тебе, скрутили.

  • Datatec

    Datatec
    32 минуты назад

    Не, это парни просто потерялись во времени. Думали, 90-е. А тут на тебе, скрутили.

  • Datatec

    Datatec
    32 минуты назад

    Не, это парни просто потерялись во времени. Думали, 90-е. А тут на тебе, скрутили.

  • Храмовник

    Храмовник
    28 минут назад

    Малолетнее ОПГ. надо было еще дубинкой по морде надовать

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