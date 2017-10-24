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Амурские танцоры завоевали шесть наград на дальневосточном конкурсе

Амурские танцоры завоевали шесть наград на дальневосточном конкурсе

В воскресенье, 22 октября, в Хабаровске завершился конкурс современной хореографии «ДВ FeST 2017». В нем приняли участие 30 юных исполнителей из благовещенской школы танцев «Ритм». Они завоевали четыре первых и два вторых места в разных номинациях.

Конкурс современных социальных танцев, спортивной хореографии, чирспорта и чирлидинга «ДВ FeST» проводится в Хабаровске девятый раз. Организует его общероссийская танцевальная организация «Федерация современного танца Хабаровского края» Всего в нем приняли участие порядка тысячи танцоров.

От благовещенской школы танцев «Ритм» в Хабаровск поехали 30 юных исполнителей. Самому младшему из них – четыре с половиной года, самому старшему – 13 лет. Амурчане участвовали в номинациях, относящихся к эстрадным, и современной хореографии, относящейся к спортивным бальным танцам.

На эстрадном направлении выступала более младшая группа – от 4,5 до 6,5 лет, с которыми занимается хореограф Татьяна Дундукова. Эта группа в отдельных дисциплинах заняла два первых и два вторых места. Старшая группа – от 10 до 13 лет – под руководством Бронислава Друкера завоевала два первых места.

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#дети #конкурсы

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Комментарии
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  • Елена Юрьевна

    Елена Юрьевна
    1 час назад

    Поздравляю!!!! Молодцы!!!!!

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