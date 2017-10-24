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сегодня, 11:23 1

Попавший под поезд амурчанин встретился с губернатором Приамурья

Попавший под поезд амурчанин встретился с губернатором Приамурья
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов продолжает работу с обращениями амурчан из «зеленой папки». Глава региона встретился с Юрием Сергеевым. Как сообщало Амур.инфо, мужчина лишился левой руки и обеих ног после того, как в 2012 году попал под поезд. Сейчас в его жизни много трудностей.

Юрий Сергеев говорит, что ему необходим современный высокотехнологичный протез с внешним источником питания. Такой протез мужчине был ранее показан программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). Однако в 2017 году ИПРА изменили – был рекомендован активный протез плеча. Юрий с этим не согласен и намерен оспорить результаты ИПРА, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Александр Козлов поручил зампреду правительства области Ольге Лысенко разобраться в спорном вопросе. Кроме того, им займется региональная прокуратура.

В настоящее время Юрий Сергеев получает заочное образование в БГПУ, он студент историко-филологического факультета. В общежитии ему предоставлена секция на период сессии, а в главный корпус вуза мужчину доставляет спецтранспорт.

Юрий – житель села Арсентьевка Михайловского района, и дома у него нет условий, необходимых инвалиду. Особенно сложно приходится зимой. Амурчанин хочет перебраться в Благовещенск и устроиться здесь на работу.

Александр Козлов попросил все профильные службы рассмотреть возможность помощи Юрию Сергееву. Позже главе региона доложат о том, что было сделано для этого.

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#губернатор #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Молодец!

    Кто стучится - тому и открывают!

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