Попавший под поезд амурчанин встретился с губернатором Приамурья

Фото: amurobl.ru

Юрий Сергеев говорит, что ему необходим современный высокотехнологичный протез с внешним источником питания. Такой протез мужчине был ранее показан программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). Однако в 2017 году ИПРА изменили – был рекомендован активный протез плеча. Юрий с этим не согласен и намерен оспорить результаты ИПРА, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Александр Козлов поручил зампреду правительства области Ольге Лысенко разобраться в спорном вопросе. Кроме того, им займется региональная прокуратура.

В настоящее время Юрий Сергеев получает заочное образование в БГПУ, он студент историко-филологического факультета. В общежитии ему предоставлена секция на период сессии, а в главный корпус вуза мужчину доставляет спецтранспорт.

Юрий – житель села Арсентьевка Михайловского района, и дома у него нет условий, необходимых инвалиду. Особенно сложно приходится зимой. Амурчанин хочет перебраться в Благовещенск и устроиться здесь на работу.

Александр Козлов попросил все профильные службы рассмотреть возможность помощи Юрию Сергееву. Позже главе региона доложат о том, что было сделано для этого.