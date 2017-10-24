Пропавшая в Белогорске 40-летняя женщина нашлась

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40-летняя Наталья Крупенина, которая пропала в Белогорске на днях, нашлась. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала дочь женщины Анастасия.

Как сообщало информагентство, Наталья Крупенина исчезла 18 октября. Она пропала после того, как ушла с работы. Были организованы поиски горожанки.

По словам Анастасии, с ее мамой все в порядке. Она сама вернулась домой 22 октября. Обстоятельств, связанных с исчезновением матери, дочь раскрывать не стала.