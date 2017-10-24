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24октября
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сегодня, 10:02 4

Вода в батареях благовещенских домов позеленеет

Вода в батареях благовещенских домов позеленеет
Фото: amurcomsys.ru

Вода, циркулирующая в трубах теплоснабжения Благовещенска, на время станет зеленой. Это безопасно и связано с работами по выявлению дефектов на тепловых сетях, которые проводят «Амурские коммунальные системы». Горожан просят не паниковать и отнестись к этому с пониманием.

Теплоноситель зеленого цвета запустят в трубы и батареи благовещенской системы теплоснабжения 25 октября. Его добавят в техническую воду котельных. После этого инспекторы АКС проверят магистральные теплопроводы, тепловые пункты у потребителей, бойлерные, системы отопления и водоснабжения, канализационные стоки на предмет порывов на сетях и утечек в городских домах.

Краситель нетоксичен и полностью безопасен для человека и окружающей среды.

Специалисты АКС просят горожан обратить внимание на воду, которая течет из кранов с горячей водой. Если она позеленеет, об этом необходимо сообщить в диспетчерскую «Амуртеплосервиса» по телефону 8-914-561-70-55, сообщает пресс-служба АКС.

Впервые такой краситель в Благовещенске применяли в апреле 2017 года. Благодаря ему были выявлены дефекты на трех водоподогревателях в многоквартирных домах.

Просмотров всего: 604

#ЖКХ

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    о господи то квитанции то вода

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    а главное,что ни делают,только хуже....

  • inoy

    inoy
    46 минут назад

    меньше на разных базах сливать на мойку техники будут

  • HNIC

    HNIC
    30 минут назад

    Зеленая вода светится в ультрафиолете. Течь быстрее можно найти при помощи фонарика с УФ.

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