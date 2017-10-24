В Благовещенске пьяный водитель травмировал годовалого ребенка

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В понедельник, 23 октября, в Благовещенске нетрезвый водитель микрогрузовика столкнулся с легковой иномаркой. В результате ДТП пострадал годовалый ребенок – пассажир второго автомобиля.

Происшествие случилось в 17:40 на регулируемом перекрестке улиц Северной – Загородной. Водитель Mitsubishi Canter, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался повернуть налево, но не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Carina. Произошло столкновение.

В Toyota Carina находился маленький годовалый пассажир. Ребенок находился в автолюльке. Тем не менее от удара он получил травмы.

За управление автомобилем в нетрезвом виде на водителя автомобиля Mitsubishi Canter был составлен административный протокол. Нарушителю могут присудить штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района было зарегистрировано 34 ДТП. В двух из них травмированы три человека. За октябрь случилось семь аварий с участием несовершеннолетних – травмы получили 16 юных пассажиров, сообщает пресс-служба ГИБДД Благовещенска.