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24октября
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Строители Восточного не отчитались о расходах 29 миллиардов рублей

Строители Восточного не отчитались о расходах 29 миллиардов рублей
Фото: www.russian.space

Спецстрой не смог отчитаться о расходовании 29 миллиардов рублей, выделенных на строительство инфраструктуры космодрома Восточный. Более половины этих средств Минобороны намерено взыскать с недобросовестных субподрядчиков. За остальные деньги подразделения «Роскосмоса» судятся со структурами Минобороны, сообщает «Коммерсант».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин провел заседание комиссии по строительству Восточного. На нем подняли вопрос о возврате неотработанных авансов, выданных госкорпорацией «Роскосмос» военным строителям. В мероприятии принимали участие представители Минобороны, Минстроя и госкорпорации «Роскосмос», Генпрокуратуры, ФСБ, губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Обсуждались проблемные вопросы, возникшие в ходе строительства первой очереди космодрома, и перспективы строительства объектов второй очереди – в частности, возведения стартового стола под космический ракетный комплекс “Ангара”», – рассказал источник «Коммерсанта».

Но сначала на заседании обсудили отсутствие отчетности по выданным Спецстрою авансам. Спецстрой был единственным исполнителем всех работ на космодроме в 2009 году. Но из-за бюрократических и организационных проволочек работы на объектах первой очереди начались только в 2012 году. С 2011 по 2014 годы неосвоенные авансы составили 41,166 миллиарда рублей, или почти 80 % от всех выданных авансов, сообщает «Коммерсант».

Комиссия установила, что строители не вели учет фактических затрат и не оформляли документы должным образом. Всего в случае отсутствия документального подтверждения возврату в бюджет подлежит более 29 миллиардов рублей: около 14 миллиардов сейчас находятся в стадии взыскания с «Дальспецстроя», еще порядка 16-ти Минобороны пытается вернуть с недобросовестных субподрядчиков, которых привлек Спецстрой.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин во время заседания посоветовал «Роскосмосу» обращаться в суд.

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#космодром #происшествия

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Комментарии
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  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    24 минуты назад



    Вице-премьер Дмитрий Рогозин во время заседания посоветовал «Роскосмосу» обращаться в суд.



    А как же обещание Рогозина отрывать головы за воровство на космодроме?

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