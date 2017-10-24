Благовещенку осудили за контрабанду коленных чашечек медведя

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В Благовещенске суд вынес приговор местной жительнице. Она была осуждена за контрабанду частей диких животных, в том числе медведя. Женщина обжаловала судебное решение, однако его оставили без изменения.

На контрабанде горожанка попалась 30 марта 2016 года. Она попыталась тайно переправить через госграницу коленные чашечки бурого медведя, мускусную железу кабарги и желчные пузыри с желчью. Рыночная стоимость этого товара составила более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

7 августа 2017 года Благовещенский городской суд вынес женщине приговор – 3 года и 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком. Она с таким решением суда не согласилась и обжаловала его. Сторона защиты требовала оправдать благовещенку. Тем не менее 5 октября по итогам рассмотрения жалобы адвоката приговор оставили без изменения.