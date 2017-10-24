Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:28 1

Благовещенку осудили за контрабанду коленных чашечек медведя

Благовещенку осудили за контрабанду коленных чашечек медведя
Фото: newsorel.ru

В Благовещенске суд вынес приговор местной жительнице. Она была осуждена за контрабанду частей диких животных, в том числе медведя. Женщина обжаловала судебное решение, однако его оставили без изменения.

На контрабанде горожанка попалась 30 марта 2016 года. Она попыталась тайно переправить через госграницу коленные чашечки бурого медведя, мускусную железу кабарги и желчные пузыри с желчью. Рыночная стоимость этого товара составила более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

7 августа 2017 года Благовещенский городской суд вынес женщине приговор – 3 года и 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком. Она с таким решением суда не согласилась и обжаловала его. Сторона защиты требовала оправдать благовещенку. Тем не менее 5 октября по итогам рассмотрения жалобы адвоката приговор оставили без изменения.

Просмотров всего: 271

#животные #закон #криминал #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    12 минут назад

    вот таких надо озвучивать ФИО и публиковать на банерах фото этих барыг, а не должников по квартплате

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Полиция задержала подозреваемых в совершении серии преступлений
Происшествия 13

Амурскому клубу, у которого сгорело пастбище, может грозить административная ответственность
Происшествия 4

В Приамурье заключенного оштрафовали за оскорбления начальника колонии

вчера, 17:24
Общество

Прикормленных возле станции Огорон медвежат отвезли в сафари-парк в Приморье (видео)