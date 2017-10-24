Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:22 0

Без осадков, до плюс 10: прогноз погоды в Амурской области на 24 октября

Без осадков, до плюс 10: прогноз погоды в Амурской области на 24 октября
Фото: fishki.net

24 октября в Амурской области установится малооблачная, без осадков погода. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью до 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит +5...+10 градусов, по северу – до минус 5.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Западный, северо-западный ветер разовьет скорость до 12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 8-10 градусов со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 111

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Амурской области ожидается снег: прогноз погоды на 24 октября
Общество

День без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 23 октября
Общество 16

Более 1 200 придомовых территорий в Амурской области очищены от снега
Происшествия 1

Из-за снегопада в Приамурье произошли задержки рейсовых автобусов