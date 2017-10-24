Без осадков, до плюс 10: прогноз погоды в Амурской области на 24 октября

Фото: fishki.net

24 октября в Амурской области установится малооблачная, без осадков погода. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью до 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит +5...+10 градусов, по северу – до минус 5. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Западный, северо-западный ветер разовьет скорость до 12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 8-10 градусов со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Нина Гвоздкова