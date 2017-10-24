Понятие «беременная женщина» хотят отменить: обзор прессы

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Очередной обзор прессы подготовил для Амур.инфо ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин. Прочитав его, можно узнать, что и почему запретят в Пекине; что случилось с бананами; каков размер взятки, предложенный начальнику зейской инспекции УФСИН; сколько машин будет в мире через 33 года.

Об этом пишут все

В «Российской газете» сегодня рассказывается о том, что внук Брежнева подал в суд на коммерсантов за рекламу с портретом генсека. Эта реклама (с брежневской фразой «Экономика должна быть экономной») украшала центральный универмаг Новосибирска. Некий ушлый адвокат, желая подзаработать, связался с внуком Брежнева и посоветовал ему защитить имя деда в суде. При этом, что понятно, взыскать с предприятия торговли приличную сумму.

«"А ху-ху не хо-хо?" – задали вопрос другие адвокаты и предъявили весомые аргументы в свою пользу. В чем они заключаются – в материале "За деда ответят?" Кстати, о Брежневе, внуке и рекламе можно прочесть и в "Комсомольской правде"», – пишет Павел Андреевич.

Вам статья

Еще в «РГ» обратите внимание на статью «Планета попала под автомобиль». Речь идет о том, что уже к 2050 году число машин в мире увеличится больше чем в два раза. Что это влечет за собой? Рост использования ископаемого топлива, ухудшение окружающей среды, увеличение числа смертей от транспортных происшествий и загрязнения воздуха. Пишут, что основным запевалой в этом процессе будет Китай, темпы автомобилизации которого поражают даже скептиков. Понимая негативные тенденции, в Пекине заявляют, что готовы перейти к запрету бензиновых двигателей.

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Ну и еще, пробежав взглядом по заметкам о том, что вот-вот мир может оказаться без бананов (заразный грибок ведет к полной гибели насаждений), о том, что китайцам разрешили добывать в России золото (правда, если они будут брать на работу россиян), обозреватель остановился на информации о том, что британский МИД призвал ООН отменить понятие «беременная женщина». Сделано это в свете продвижения в массы политкорректности и толерантности. Как пример приводится факт о некоей англичанке, которая решила стать мужчиной, и уже почти стала – у нее появилась борода, прочие дела… Но при этом он забеременел и родил.

«Прочитав об этой толерантности, я понял, что у меня закружилась голова и для прочистки мозга от подобных статей, я перешел к чтению "Амурской правды"», – пишет Павел Андреевич.

Очень интересно

В «Амурской правде» всё ясно и понятно. Здесь конкретно рассказано, что начальник зейской инспекции УФСИН попался на взятке – его задержали в тот момент, когда в рабочем кабинете он получал 60 тысяч рублей за ослабление контроля за одним из условно осужденных.

Еще пишут о том, что сковородинские дорожники укладывали асфальт во время снегопада. Ну, это по-нашенски. Тут налицо и дороги и дураки.

А еще здесь о том, что хрестоматийную песенку про пластилиновую ворону переведут на китайский язык.

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда», где рассказывается о том, что собой представляет Наталья Поклонская. Ее бывшие сослуживцы говорят, что Наталья – «неистовая». И приводят примеры ее неистовства. Но создается впечатление об её блаженности…

Еще под рубрикой «Шпионские игры» рассказывается о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может исчезнуть – на это намекнул шеф ЦРУ. После такого заявления этот шеф должен озаботиться тем, как бы самому не исчезнуть.

Кстати, об исчезновении. Увы, из газеты исчезла рубрика «Мисс Купальник КП». Вместо нее, согласно сезону, появилась другая рубрика – «Будь стильной с "КП"». «Согласитесь, никакого удовольствия от прихода зимы», – сожалеет автор обзора.