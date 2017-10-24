Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:15 0

Список жизненно важных лекарств в России на 2018 год расширили

Список жизненно важных лекарств в России на 2018 год расширили
Фото: gipermed.info

В список жизненно важных на 2018 год дополнительно включили 60 лекарств и восемь препаратов. Новый список утвердило правительство, сообщает ТАСС.

О расширении списка жизненно важных лекарств на совещании с вице-премьерами заявил Дмитрий Медведев.

«В том числе для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых других», – цитирует Медведева информагентство.

Ольга Голодец на совещании отметила, что некоторые из 60 внесенных позиций являются «фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний». В список включены противоопухолевые и гормональные противоопухолевые препараты, а также наркотические лекарственные препараты, применяющиеся в процессе лечения онкологических заболеваний, дающие подтвержденный хороший эффект.

В списке дорогостоящих лекарств появятся три новых препарата.

«Это лечение гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза», – сказала Ольга Голодец.

Просмотров всего: 300

#здоровье #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

В Белогорске из-за пневмонии в двух школах отменяют занятия в классах
Происшествия 2

Пострадавшую в ДТП под Белогорьем девочку переводят из реанимации
Общество 3

С фальсифицированными лекарствами будут бороться в Интернете
Общество 13

Проходить бесплатное обследование россияне будут чаще