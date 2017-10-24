Список жизненно важных лекарств в России на 2018 год расширили

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О расширении списка жизненно важных лекарств на совещании с вице-премьерами заявил Дмитрий Медведев.

«В том числе для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых других», – цитирует Медведева информагентство.

Ольга Голодец на совещании отметила, что некоторые из 60 внесенных позиций являются «фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний». В список включены противоопухолевые и гормональные противоопухолевые препараты, а также наркотические лекарственные препараты, применяющиеся в процессе лечения онкологических заболеваний, дающие подтвержденный хороший эффект.

В списке дорогостоящих лекарств появятся три новых препарата.

«Это лечение гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза», – сказала Ольга Голодец.