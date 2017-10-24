Список жизненно важных лекарств в России на 2018 год расширили
В список жизненно важных на 2018 год дополнительно включили 60 лекарств и восемь препаратов. Новый список утвердило правительство, сообщает ТАСС.
О расширении списка жизненно важных лекарств на совещании с вице-премьерами заявил Дмитрий Медведев.
«В том числе для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых других», – цитирует Медведева информагентство.
Ольга Голодец на совещании отметила, что некоторые из 60 внесенных позиций являются «фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний». В список включены противоопухолевые и гормональные противоопухолевые препараты, а также наркотические лекарственные препараты, применяющиеся в процессе лечения онкологических заболеваний, дающие подтвержденный хороший эффект.
В списке дорогостоящих лекарств появятся три новых препарата.
«Это лечение гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза», – сказала Ольга Голодец.
Просмотров всего: 300