За уничтожение контрафакта заставят платить владельцев

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30% от суммарного объема ввозимых и производимых товаров легкой промышленности в России – это подделки. Теневой рынок в стране достиг объема в 1 триллион рублей. Для борьбы с подделками в Минпромторге разработали законопроект, который уже направили на согласования в министерства. С 1 июля 2018 года владельцев контрафакта хотят заставить платить за хранение, транспортировку и уничтожение изъятого товара. До сих пор расходы несло государство.

Сегодня система уничтожения контрафактных изделий легкой промышленности выглядит так – по административному или уголовному делу незаконно ввезенные товары изымаются, по решению суда уничтожаются после процедуры перевода продукции в собственность государства. Минпромторг предлагает от последнего отказаться, а все траты возложить на собственника. На расходы на хранение, экспертизу, оценку, уничтожение федеральным бюджетом выделено по 12–15 рублей в день, а в год на эти цели уходит более 500 миллионов.

Поправки предлагают внести в закон «О таможенном регулировании в РФ», «О промышленной политике в РФ», Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.