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23октября
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сегодня, 20:24 1

Полиция задержала подозреваемых в совершении серии преступлений

Полиция задержала подозреваемых в совершении серии преступлений
Фото: BaltNews.lv

Полицейские задержали подозреваемых в серии преступлений. Одного из них задержали в Белогорске, второго – в Серышеве. Но преступления были совершены в Ивановском районе.

Предварительно установлено, что в селе Березовка злоумышленники через окно проникли в кафе. Там они похитили продукты питания и алкоголь. В помещении подозреваемые обнаружили ключи от стоявшего у здания автомобиля, который принадлежал владелице кафе. Погрузив похищенное в машину, злоумышленники уехали на ней.

Перед Белогорском подельники заметили сотрудников ДПС и бросили машину с похищенным, а затем скрылись. Но, при этом, прихватили из салона автомобиля деньги, принадлежавшие его хозяйке. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Кроме того, полиции подозревают, что эти же двое совершили кражу из магазина в селе Березовка. А один из них, вероятно, совершил грабеж.

Подозреваемых заключили под стражу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    52 минуты назад

    Да Вы ихние рожи покажите.

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