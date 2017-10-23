Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:48 8

Амурскому клубу, у которого сгорело пастбище, может грозить административная ответственность

Амурскому клубу, у которого сгорело пастбище, может грозить административная ответственность

Почти 40 гектаров пастбищ благовещенского конного клуба сгорели в результате планового отжига. По словам очевидцев, огонь подбирался к деревянным постройкам. При этом, коневодам грозит административная ответственность за несоответствующую правилам пожарной безопасности территорию.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», один из амурских клубов конного туризма лишился почти всех запасов кормов для лошадей на своем пастбище. Там проводился плановый отжиг сухой травы, и часть территории пастбища сгорела.

Владельцы клуба конного туризма считают, что огонь вышел из-под контроля специалистов, из-за этого конюшня оказалась в опасности.

«Они уверили, что обожгут только по краю, и всё будет хорошо. Потом мне позвонил специалист, который это дело жжет, и сказал: убирай лошадей, потому что мы не справляемся. Горит всё пастбище. Подожгли они 2,5 километра около тех опор, а огонь до сюда дошел», – рассказал руководитель клуба Алексей Лайнец.

В огне уцелел только клочок пастбища. Потушить горящее поле помогли местные жители.

За семь лет такой отжиг, говорят коневоды, они увидели впервые. Пламя приближалось к деревянным постройкам.

Землю под пастбище владельцы клуба арендуют у городской администрации. И по закону сами должны содержать ее в порядке. Коневоды поясняют, что избавиться от травы они не могли, так как пастбище находится в болотистой местности, и загнать туда трактор было нельзя. Да и специально выжигать сухую траву было необязательно – ведь лошади съедают ее подчистую. Теперь, чтобы лошади не остались голодными до весны, хозяевам придётся найти 200 тысяч рублей на покупку соломы. И попытаться спасти то, что уцелело.

Какой ущерб нанес огонь, хозяева лошадей еще не подсчитали. Но добиваться справедливости намерены в любом случае. Владельцы клуба конного туризма планируют обратиться в органы государственного пожарного надзора, чтобы выяснить, насколько правомерными были отжиги. Спасатели, которые и пустили огонь, уверяют, что действовали по плану.

«Собственником данной земли является администрация Благовещенска, в рамках подготовки к пожароопасному периоду и проведения профилактических мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров. На данном участке определена территория от приведения в пожароопасное состояние. На схеме это отражено и утверждено. Поэтому пожарные выполняли действия согласно этого плана», – рассказал заместитель начальника областного управления МЧС Андрей Потахов.

Спасатели поясняют: арендаторы участка сами должны были позаботиться о его пожарной безопасности. Если они этого не сделали, то коневодам грозит административная ответственность.

Просмотров всего: 592

#животные #МЧС #происшествия

распечатать

Фотогалерея
+41
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    .... пострадали, а теперь еще и доказывай, что ты не верблюд.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    арендуют у городской администрации.



    Бабло платят за бесхозное болото, кочка на кочке, а на них еще и нападают припогонные.

    Если бы в аренде не было - гори оно все огнем, такая вот хозяйственность.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Лучшая защита - нападение? Государство решило "спустить собак" лишь бы не башлять пострадальцам?

  • Viva

    Viva
    2 часа назад

    Да давайте лежащего допинайте, властьимущие, только так чтоб долго не мучился... Найдите у лошадей грипп птичий и заставьте вырезать все поголовье... Слов нет

  • full

    full
    1 час назад

    Россия.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    АКЦИОнер.... пострадали, а теперь еще и доказывай, что ты не верблюд.


    Опытным путем нынче проверяют пожароопасность объектов. "Хромая лошадь" рыдает в сторонке.

    В следущий раз они спалят деревню и тех жителей, кто выживет посадят за тех, кто сгорит.

  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    Помнится в этом или прошлом году был уже случай с плановым "контролируемым" отжигом травы, когда ее в ветер сильный жгли все по тому же плану утвержденному и в итоге сожгли елочки, которые люди сажали. Люди начали возмущаться...и, собственно, виноватыми остались люди, что деревья старались высаживали. Это закономерность уже: сначала косячат сами, а потом с себя ответственность перекладывают на пострадавших.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    У сильного всегда бессильный виноват: тому в истории мы тьму примеров слышим...На Руси всегда оставлялся кусок не скошенной травы для подобных зимних выпасов. Какое тут нарушение пожароопасности, если сено на корню нужно лошадям? Вот уж действительно, готовы все к чертям спалить. В пустыню таких заботливых, там точно нулевая вероятность возгорания.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Полиция задержала подозреваемых в совершении серии преступлений
Происшествия 1

В Белогорске из-за пневмонии в двух школах отменяют занятия в классах
Происшествия 14

Благовещенский кикбоксер ударил соперника после боя и погнался за зрителем (видео)
Происшествия

Начальника уголовно-исполнительной инспекции Зеи обвиняют в получении взятки