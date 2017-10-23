Амурскому клубу, у которого сгорело пастбище, может грозить административная ответственность

Почти 40 гектаров пастбищ благовещенского конного клуба сгорели в результате планового отжига. По словам очевидцев, огонь подбирался к деревянным постройкам. При этом, коневодам грозит административная ответственность за несоответствующую правилам пожарной безопасности территорию.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», один из амурских клубов конного туризма лишился почти всех запасов кормов для лошадей на своем пастбище. Там проводился плановый отжиг сухой травы, и часть территории пастбища сгорела.

Владельцы клуба конного туризма считают, что огонь вышел из-под контроля специалистов, из-за этого конюшня оказалась в опасности.

«Они уверили, что обожгут только по краю, и всё будет хорошо. Потом мне позвонил специалист, который это дело жжет, и сказал: убирай лошадей, потому что мы не справляемся. Горит всё пастбище. Подожгли они 2,5 километра около тех опор, а огонь до сюда дошел», – рассказал руководитель клуба Алексей Лайнец.

В огне уцелел только клочок пастбища. Потушить горящее поле помогли местные жители.

За семь лет такой отжиг, говорят коневоды, они увидели впервые. Пламя приближалось к деревянным постройкам.

Землю под пастбище владельцы клуба арендуют у городской администрации. И по закону сами должны содержать ее в порядке. Коневоды поясняют, что избавиться от травы они не могли, так как пастбище находится в болотистой местности, и загнать туда трактор было нельзя. Да и специально выжигать сухую траву было необязательно – ведь лошади съедают ее подчистую. Теперь, чтобы лошади не остались голодными до весны, хозяевам придётся найти 200 тысяч рублей на покупку соломы. И попытаться спасти то, что уцелело.

Какой ущерб нанес огонь, хозяева лошадей еще не подсчитали. Но добиваться справедливости намерены в любом случае. Владельцы клуба конного туризма планируют обратиться в органы государственного пожарного надзора, чтобы выяснить, насколько правомерными были отжиги. Спасатели, которые и пустили огонь, уверяют, что действовали по плану.

«Собственником данной земли является администрация Благовещенска, в рамках подготовки к пожароопасному периоду и проведения профилактических мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров. На данном участке определена территория от приведения в пожароопасное состояние. На схеме это отражено и утверждено. Поэтому пожарные выполняли действия согласно этого плана», – рассказал заместитель начальника областного управления МЧС Андрей Потахов.

Спасатели поясняют: арендаторы участка сами должны были позаботиться о его пожарной безопасности. Если они этого не сделали, то коневодам грозит административная ответственность.