В Белогорске из-за пневмонии в двух школах отменяют занятия в классах

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В Белогорске в шести школах 50 учеников болеют пневмонией. Со вторника, 24 октября, в школах № 4, № 200 и в восьмом классе школы № 17 учащихся переведут на дистанционное обучение.

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Амурской области в Белогорске Михаил Шептунов заявил, что с начала учебного года на территории Белогорска зарегистрировано 94 случая внебольничной пневмонии. Из них чуть более половины – среди школьников. Еженедельный прирост заболеваемости отмечен с 40-й недели.

Больные выявлены в школах № 4, № 200, № 17, № 5, № 10 и гимназии № 1 – всего 50 школьников. Зарегистрированы случаи заболевания в Амурском многофункциональном центре профессиональных квалификаций и двух дошкольных учреждениях города.

В целях предупреждения распространения заболеваний принято решение разобщить школьников. С 24 октября учащиеся школ № 4 и № 200, в которых зарегистрировано более половины случаев заболеваемости пневмонией, а также восьмого класса школы №17 переведены на дистанционное обучение. Карантин продлится в течение 10 дней, часть которого придется на время осенних каникул. Школьникам учреждений, закрытых на карантин, запрещено участие в коллективных мероприятиях, в том числе – посещение учреждений дополнительного образования.

В целях раннего выявления и своевременной изоляции больных в образовательных учреждениях города усилен контроль за проведением «утренних фильтров». Усилен режим проведения дезинфекции, обеззараживания воздуха с применением бактерицидных облучателей рециркуляторного типа. В городе отменено проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.