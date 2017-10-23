Благовещенский кикбоксер ударил соперника после боя и погнался за зрителем (видео)

21 октября в Хабаровске прошел турнир по профессиональному кикбоксингу «Противостояние. Новый этап». В рамках него состоялось несколько титульных поединков, в том числе с участием спортсменов из Благовещенска. Соревнования отметились поступком кикбоксера из областного центра Андрея Потапова, который нанес удар своему сопернику уже после окончания боя. Он также бросился за одним из зрителей, который позволил себе высказывание по поводу этого инцидента.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» информированный источник, Благовещенск на турнире представляло два коллектива – спортсмены из «Клуба тайского бокса "Лига Муай Тай"» и «Спортклуба "Машина"». В одном из титульных боев, в категории 71 килограмм, сошлись благовещенцы Андрей Потапов («Лига Муай Тай») и Сергей Крутелев («Машина»). На кону было звание чемпиона Дальнего Востока по кикбоксингу среди профессионалов.

Встреча завершилась победой Сергея Крутелева по очкам. После того, как кикбоксеры обнялись и судья провозгласил победителем Крутелева, Потапов самовольно покинул ринг, чего по регламенту соревнований делать нельзя. Затем он вернулся и стал получать памятный кубок участника. Сопернику он сказал, что хочет реванша, и неожиданно нанес тому удар рукой.

Один из зрителей в зале выкрикнул фразу о происходящем, которая спровоцировала Андрея Потапова. Он вместе со своим секундантом бросились к зрителю, и тот решил ретироваться. В итоге все они, а также еще несколько человек покинули зал. Уже на улице между людьми произошла словесная перепалка, до драки не дошло.

У организаторов соревнований и у представителя федерации кикбоксинга России, который присутствовал на турнире, инцидент вызвал негативную реакцию. По информации источника, было сказано, что команда «Лиги Муай Тай» больше на официальных соревнованиях по кикбоксингу выступать не будет.

«Уже боксировал с этим соперником, знал, чего ждать. После ударов в пах крепко просел в физике, сбилось дыхание, пришлось заканчивать бой на пределе. Был готов, что соперник начнет вести грязную борьбу, провоцировать, но я не ввязывался в это, старался его перехитрить и перебить», – цитируют Сергея Крутелева после победы над Андреем Потаповым «ДВ-новости».

Видео: Промоутерская компания кикбоксинг ПРО

Бой Андрей Потапов – Сергей Крутелев – с 02:10

Конфликт – с 02:40