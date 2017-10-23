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23октября
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сегодня, 18:13 0

Начальника уголовно-исполнительной инспекции Зеи обвиняют в получении взятки

Начальника уголовно-исполнительной инспекции Зеи обвиняют в получении взятки
Фото: mvdlnr.ru

Начальника уголовно-исполнительной инспекции Зеи и Зейского района обвиняют в том, что он получил от условно-осужденного 60 тысяч рублей за ослабления контроля. Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело.

Начальника филиала по городу Зея и Зейскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Амурской области» подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ – «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

По версии следствия, 20 октября 2017 года обвиняемый находился в своем служебном кабинете и получил от условно осужденного взятку в размере 60 000 рублей, за послабление контроля за ним в период испытательного срока.

Преступление было выявлено сотрудниками областного управления ФСБ, обеспечивших также оперативное сопровождение при задержании подозреваемого.

Задержанному уже предъявили обвинение. По ходатайству следователя Зейским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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#Зея #происшествия

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