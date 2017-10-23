Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:59 13

Новые квитанции за электроэнергию вызвали волну возмущений среди амурчан

Новые квитанции за электроэнергию вызвали волну возмущений среди амурчан

Небывалый ажиотаж наблюдается в Амурэнергосбыте. Новые квитанции ввели в заблуждение благовещенцев. Теперь потребители не смогут оставлять текущие показатели в платежном документе. Людям неясно, почему эту графу убрали, как теперь сообщить актуальные данные.

Если в обычный день в ДЭК приходят около 500 посетителей, то в последние две недели – по 800 человек. Нервы у некоторых не выдерживают.

«У меня 20 тысяч долга. У меня в квартире счётчик. Я постоянно плачу, и еще плачу 92 киловатта за подъезд, в котором весят 2 лампочки», – поделилась жительница Благовещенска Светлана Грамзина.

Непонятные суммы в квитанциях, да и в принципе сами новые квитанции и привели в ДЭК такое количество человек. Благовещенцев смутил новый вид платежного документа – в нем исчезла графа текущие показания, которую жители заполняли самостоятельно.

«Вот четвёртый раз я здесь за последний месяц. И постоянно проблемы, квитанции выдумывают, по-своему делают. Полный беспорядок, бардак по-русски говоря. Надоело это уже. Я инвалид 2 группы. Мне это надо?», – высказался житель Благовещенска Сергей Урманов.

«Я пришёл сюда, чтобы дать сюда свои показания, по телефону не дозвонишься. Вы видите, что творится? И приходится с микрорайона инвалидам сюда ехать», – сказал житель Благовещенска Гамез Шакирдзянов.

«Это что за положение? И чем это вызвано интересно? Новые квитанции совершенно непонятные. Я бухгалтер по специальности. Я не могла разобраться в этой квитанции», – добавила благовещенка Таисия Погорелова.

В Дальневосточной энергетической компании пояснили – квитанции изменились, потому что компания перешла на новую программу. По ней давно уже работают в других регионах. Из платежного документы убрали часть для самостоятельного заполнения. Вместо этого появилась новая графа – «по расчёту начислений электроэнергии на содержание общего имущества». Благовещенцы смогут узнать, как им начисляют плату за лампочку в подъезде.

«Идея новой квитанции как раз и заключается, чтобы оплачивать потреблённую электроэнергию именно по этой квитанции – по тем показаниям, которые в неё указаны. В ней указаны показания, которые мы получили в период с 20 по 25 число. Если абонент не передал эти показания, не успел, то будет применяться расчётный способ. Если расчетный способ отличается от фактического, то абонент в следующем месяце сможет передать показания», – прокомментировал начальник Благовещенского РКЦ филиала ДЭК «Амурэнергосбыт» Дмитрий Каландия.

В ДЭК объяснили, какие способы передачи показаний приборов учета существуют (каждый может выбрать для себя наиболее удобный):

– через официальный сайт в Интернете ПАО «ДЭК»;

– в офисах компании на 50 лет Октября, 65/1 и Калинина 142/4; (ящики для приема показаний);

– по телефону 8-800-333-0-444 (звонок бесплатный);

– электронной почтой: pokaz-rkc@amur.dvec.ru;

– через SMS: 8 914 047 00 00;

– через старшего по дому.

Если потребитель не предоставит показания своего счетчика с 20 по 25 число текущего месяца, то за электроэнергию начислят по среднему. Специалисты советуют поторопиться тем, кто еще не передал свои данные. Осталось всего три дня. Текущие показания учтут в квитанции за следующий месяц. И подобного хаоса, считают энергетики, больше не будет.

Просмотров всего: 825

#энергетика

распечатать

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Геральт

    Геральт
    57 минут назад

    1000 и один способ нае..ть население.

  • Nikodim

    Nikodim
    55 минут назад

    как всегда: лучшее - враг хорошего. если бы заранее известили о изменениях, то не пришлось бы очно принимать толпу обеспокоенных абонентов.

  • Каролина 2017

    Каролина 2017
    47 минут назад

    Геральт1000 и один способ нае..ть население.


    +++++

    Всё делают, чтобы никто ничего не понял из этих гребаных квитанций!!! Уроды!!!

  • 2M2

    2M2
    46 минут назад

    и еще плачу 92 киловатта за подъезд, в котором весят 2 лампочки», – поделилась жительница Благовещенска Светлана Грамзина.

    вИсят- йорш твою меть!!!

  • Ветерок100

    Ветерок100
    45 минут назад

    все равно подаю показания по счетчику

  • vertex

    vertex
    45 минут назад

    Каролина 2017

    Геральт

    1000 и один способ нае..ть население.



    +++++ Всё делают, чтобы никто ничего не понял из этих гребаных квитанций!!! Уроды!!!


    Когда их уже поведут на эшафот?.

  • амурка100

    амурка100
    25 минут назад

    Интересно, если платишь через терминал Сбера, то обязательно указываешь текущие показания,учитываются ли они? Судя по моим квтанциям - нет.

  • full

    full
    21 минута назад

    Я постоянно плачу, и еще плачу 92 киловатта за подъезд, в котором весят 2 лампочки», – поделилась жительница Благовещенска Светлана Грамзина. - Сколько весят две лампочки, кто нибудь в курсе? Аааа, тут уже этот вопрос подняли... Ну и ладно. Интересно, сколько получает журналист, который так любит русский язык?

  • White Wolf

    White Wolf
    11 минут назад

    Осточертел этот долбанный Энергосбыт со своим наглым объ- нием! За два последних месяца плата за это самое общее содержание у них выросла в 4 раза с чего не понятно. Плачу постоянно по квитанции предварительной оплаты. откуда-то взялась пеня. Идиоты самые настоящие!

  • холостяк

    холостяк
    10 минут назад

    Интересно на основании, какого закона применяются расчетный способ. Если я использовал киловатт то и плачу за использованный киловатт, какой тут может расчет. Пускай в магазине покупают хлеб по расчету Ане по ценникам. Месяц назад сделал сверку переплата больше тысячу киловатт. Сделал акт, принес написал заявление на перерасчет. Сейчас долг и пеня, акт никто не смотрел. Нет слов.

  • postal

    postal
    4 минуты назад

    зато девочки наманикюренные сидят и тупого включают!

  • Геральт

    Геральт
    2 минуты назад

    White Wolf

    Осточертел этот долбанный Энергосбыт со своим наглым объ- нием! За два последних месяца плата за это самое общее содержание у них выросла в 4 раза с чего не понятно. Плачу постоянно по квитанции предварительной оплаты. откуда-то взялась пеня. Идиоты самые настоящие!



    а пеня ни на что - у них достаточно распространенное явление. В каждой квитанции приписано по 5-10 рублей. Непаханное поле для мошенничества.



  • postal

    postal
    1 минута назад

    сегодня бабушку оттуда медики выводили,видимо,плохо стало в этой .....!

    Творят что хотят

    Сидел юный креакл и думал,чего удумать

    И сочинил квитанцию нового образца

    Накреативил,малевич хренов

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 7

В котельных АКС процесс горения теперь контролирует компьютер
Общество 4

На первую масштабную реконструкцию Зейской ГЭС потратят больше двух миллиардов рублей
Общество 6

Завоз угля в Приамурье из Красноярского края задерживается
Происшествия 1

За кражу со стройки Амурского ГПЗ житель Свободного наказан условным сроком