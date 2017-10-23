Новые квитанции за электроэнергию вызвали волну возмущений среди амурчан

Небывалый ажиотаж наблюдается в Амурэнергосбыте. Новые квитанции ввели в заблуждение благовещенцев. Теперь потребители не смогут оставлять текущие показатели в платежном документе. Людям неясно, почему эту графу убрали, как теперь сообщить актуальные данные.

Если в обычный день в ДЭК приходят около 500 посетителей, то в последние две недели – по 800 человек. Нервы у некоторых не выдерживают.

«У меня 20 тысяч долга. У меня в квартире счётчик. Я постоянно плачу, и еще плачу 92 киловатта за подъезд, в котором весят 2 лампочки», – поделилась жительница Благовещенска Светлана Грамзина.

Непонятные суммы в квитанциях, да и в принципе сами новые квитанции и привели в ДЭК такое количество человек. Благовещенцев смутил новый вид платежного документа – в нем исчезла графа текущие показания, которую жители заполняли самостоятельно.

«Вот четвёртый раз я здесь за последний месяц. И постоянно проблемы, квитанции выдумывают, по-своему делают. Полный беспорядок, бардак по-русски говоря. Надоело это уже. Я инвалид 2 группы. Мне это надо?», – высказался житель Благовещенска Сергей Урманов.

«Я пришёл сюда, чтобы дать сюда свои показания, по телефону не дозвонишься. Вы видите, что творится? И приходится с микрорайона инвалидам сюда ехать», – сказал житель Благовещенска Гамез Шакирдзянов.

«Это что за положение? И чем это вызвано интересно? Новые квитанции совершенно непонятные. Я бухгалтер по специальности. Я не могла разобраться в этой квитанции», – добавила благовещенка Таисия Погорелова.

В Дальневосточной энергетической компании пояснили – квитанции изменились, потому что компания перешла на новую программу. По ней давно уже работают в других регионах. Из платежного документы убрали часть для самостоятельного заполнения. Вместо этого появилась новая графа – «по расчёту начислений электроэнергии на содержание общего имущества». Благовещенцы смогут узнать, как им начисляют плату за лампочку в подъезде.

«Идея новой квитанции как раз и заключается, чтобы оплачивать потреблённую электроэнергию именно по этой квитанции – по тем показаниям, которые в неё указаны. В ней указаны показания, которые мы получили в период с 20 по 25 число. Если абонент не передал эти показания, не успел, то будет применяться расчётный способ. Если расчетный способ отличается от фактического, то абонент в следующем месяце сможет передать показания», – прокомментировал начальник Благовещенского РКЦ филиала ДЭК «Амурэнергосбыт» Дмитрий Каландия.

В ДЭК объяснили, какие способы передачи показаний приборов учета существуют (каждый может выбрать для себя наиболее удобный):

– через официальный сайт в Интернете ПАО «ДЭК»;

– в офисах компании на 50 лет Октября, 65/1 и Калинина 142/4; (ящики для приема показаний);

– по телефону 8-800-333-0-444 (звонок бесплатный);

– электронной почтой: pokaz-rkc@amur.dvec.ru;

– через SMS: 8 914 047 00 00;

– через старшего по дому.

Если потребитель не предоставит показания своего счетчика с 20 по 25 число текущего месяца, то за электроэнергию начислят по среднему. Специалисты советуют поторопиться тем, кто еще не передал свои данные. Осталось всего три дня. Текущие показания учтут в квитанции за следующий месяц. И подобного хаоса, считают энергетики, больше не будет.