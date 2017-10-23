В Приамурье заключенного оштрафовали за оскорбления начальника колонии

В Приамурье суд вынес приговор заключенному одной из местных исправительных колоний. Мужчина нанес оскорбления начальнику колонии. Теперь он должен будет заплатить штраф.

Приговор за содеянное мужчине вынесли 10 октября, пишет прокуратура Амурской области. Когда произошли сами инциденты, не сообщается.

Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии № 3 области. Он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес начальника этой колонии в неприличной форме. По данному факту было возбуждено административное дело, которое направили в мировой суд. Тот признал мужчину виновным и оштрафовал его на 3 тысячи рублей.