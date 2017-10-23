Население Амурской области медленно, но верно сокращается

Фото: vesparevenge.ru

Полторы тысячи человек потеряло Приамурье с начала этого года. Среди прочих причин – снижение рождаемости. Данные за период с января по август 2017 года опубликовал Амурстат.

Постоянно в Амурской области по данным на 1 сентября проживает 800,3 тысячи человек. В прошлом году убыль на этот же период составила 1,7 тысячи амурчан. В отличие от 2016 года нынешний отметился ростом естественной убыли населения. За 8 месяцев смертность превысила рождаемость на 876 человек. Это больше чем в два раза превысило данные прошлого года. Причина – амурчанки стали меньше рожать. Если в 2016 году на свет появились 6 964 малыша, то в этом – 6 377.

При этом в Приамурье отмечают рост браков и снижение разводов на 159 и 120 соответственно.

Темпы миграции в 2017 году замедлились. Если за 8 месяцев 2016 года из Приамурья уехали 20 720 человек, в 2017 число выбывших достигло 20 078. Приамурье как постоянное место жительства выбрали с нового года 19 466 человек. Подавляющее большинство приехало из других регионов, 1 874 человека – из других стран, преимущественно из стран СНГ.