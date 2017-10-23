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23октября
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сегодня, 17:23 8

Население Амурской области медленно, но верно сокращается

Население Амурской области медленно, но верно сокращается
Фото: vesparevenge.ru

Полторы тысячи человек потеряло Приамурье с начала этого года. Среди прочих причин – снижение рождаемости. Данные за период с января по август 2017 года опубликовал Амурстат.

Постоянно в Амурской области по данным на 1 сентября проживает 800,3 тысячи человек. В прошлом году убыль на этот же период составила 1,7 тысячи амурчан. В отличие от 2016 года нынешний отметился ростом естественной убыли населения. За 8 месяцев смертность превысила рождаемость на 876 человек. Это больше чем в два раза превысило данные прошлого года. Причина – амурчанки стали меньше рожать. Если в 2016 году на свет появились 6 964 малыша, то в этом – 6 377.

При этом в Приамурье отмечают рост браков и снижение разводов на 159 и 120 соответственно.

Темпы миграции в 2017 году замедлились. Если за 8 месяцев 2016 года из Приамурья уехали 20 720 человек, в 2017 число выбывших достигло 20 078. Приамурье как постоянное место жительства выбрали с нового года 19 466 человек. Подавляющее большинство приехало из других регионов, 1 874 человека – из других стран, преимущественно из стран СНГ.

Просмотров всего: 596

#жизнь

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Комментарии
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  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Я не рассист, но женятся сегодня крайне беспорядочно)

  • Crag

    Crag
    1 час назад

    Т.е. любовь зла полюбишь и козла

    но не нашего, заморского, а че не нашего?

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    CragТ.е. любовь зла полюбишь и козла

    но не нашего, заморского, а че не нашего?


    А какая принципиальная разница между козлом местным и козлом заморским?

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    1 час назад

    о, начинается межнациональная розня. За вами выехали

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    1 час назад

    экстримисты

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Саймон

    Crag

    Т.е. любовь зла полюбишь и козла

    но не нашего, заморского, а че не нашего?



    А какая принципиальная разница между козлом местным и козлом заморским?


    Кому вы парите мозги, Козюльский?! Эти русские… Из-за острова на стрежень, на простор речной волны!

    (с)

  • Adolf

    Adolf
    9 минут назад

    бодрячком

  • холостяк

    холостяк
    26 секунд назад

    Нужно еще пару налогов придумать а старые налоги поднять в несколько раз к нам все попрут. Амур стат. не врет, у нас зарплата всегда растет честно- честно. Я посмотрю статистику когда закончат строить космодром и Газа перерабатывающий комплекс

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