Психологи: анонимные новости в мессенджерах – это социальные эксперименты

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Благодаря современным средствам связи любая информация сегодня способна достичь огромного числа людей, даже минуя СМИ. На прошедших выходных вдруг всплыла информация двухлетней давности о мальчике без сознания – и распространилась по всей стране. Редакция ИА «Амур.инфо» решила выяснить, какие механизмы в головах людей приводят к таким последствиям.

Последние пару лет мессенджеры стали новым, очень важным каналом распространения информации. Информации анонимной, а потому зачастую непроверенной и даже лживой. Тем не менее люди активно читают эти сообщения и рассылают знакомым, во все группы и чаты подряд.

История о «мальчике без сознания», которого доставили в неизвестную больницу, случилась два года назад. Она уже давно благополучно закончилась. Но кто-то нашел исходное сообщение – без указания времени и места – и за двое суток информация распространилась от Москвы до Благовещенска.

Подобные «вбросы» уже не редкость. Иногда истории являются выдуманными лишь отчасти. За основу берется реальный факт, который драматизируется до абсолюта, наполняется «реальными историями». Например, недавно также по всей стране пошла информация о том, что Сбербанк блокирует счета клиентов, которым поступают неподтвержденные переводы. На самом деле банк в особых случаях может отказать в совершении сомнительной операции или ограничить дистанционное обслуживание счета.

Во время блэкаута на Дальнем Востоке, когда тема отключения электричества интересовала многих, появилось видео с якобы причиной блэкаута. Разумеется, к реальной причине видео никакого отношения не имело. Многие еще помнят сообщение о «банде тындинских маньяков», которые якобы идут из Тынды и оставляют за собой трупы. Поводом послужило реальное убийство в Комсомольске-на-Амуре. Затем оно обросло еще целым рядом несуществующих трупов, фотографиями «подозреваемых» – что также являлось выдумкой.

Бывает и совсем вранье. Некоторое вбрасывается в соцсети периодически, в момент пика актуальности – например, заразные помидоры под Новый год. Другие возникают спонтанно. Недавно по Благовещенску распространили сообщение о педофилах, которые напали на девочек в школьном дворе. Аноним сообщал о полиции, которую вызвали на место происшествия, о проводящемся расследовании. В полиции же эту информацию опровергли. Похожие сообщения всплывали в соцсетях в апреле 2017 года и сентябре 2016-го.

Благовещенский психолог Максим Чекмарев не считает происходящее каким-то новым явлением. По его мнению, всё, что происходит в соцсетях, не слишком отличается от того, что происходит в реальной жизни. Появление и широкое распространение непроверенной информации – это сплетни, которые были всегда.

В массовых вбросах участвуют два типа людей: создающие подобные новости и бездумно их распространяющие.

«Что касается авторов – тут широкая область предположений. Но благодаря новым техническим возможностям многие начинают ставить социальные эксперименты. А если такая новость пройдет – будут ли люди реагировать? И как будут реагировать? Это один вариант. С другой стороны, никто не отменял желание начислить себе значимость, распространив какой-то слух, на который поведется много людей. А кто-то может сделать это стихийно. Когда все вокруг вопят о педофилах, поэтому надо предать огласке любой, самый мало-мальски значимый факт. У нас в обществе есть параноидная готовность, люди подозрительны. А потому у нас не только соцсети, у нас и весь телевизор наполнен паранойей, все СМИ», – рассказал Максим Чекмарев.

По его мнению, человеческое общество всегда имело такие склонности, но в последние годы они усугубились. «Люди живут концепцией внешнего врага – это несложно заметить, – пояснил Максим. – С одной стороны, она позволяет обществу сплотиться. Когда объединяются хорошие «мы» и побеждают плохих «их», затем эта система начинает искать плохих уже внутри себя. В нашей стране подобное уже было».

Что касается распространителей сплетен в соцсетях, то, по мнению психолога, этот механизм возник в советское время. «Тогда думали: если что-то сказали по радио, проговорили по телевизору, напечатали в газете – это правда. Также и сегодня – если какой-то слух появился в средствах массовой информации или в соцсетях (тоже печатное слово), то ему верят гораздо больше, чем сказанному на словах. В такие моменты человек не сильно включает критическое мышление, не проверяет ссылки. Мне кажется, вот именно поэтому у многих возникает доверие к слухам в соцсетях. Особенно тех, которые массово волнами накатывают. Соцсети – это модель общества. Интернет развивается больше по законам массового мышления, нежели индивидуального. А в толпе, если возникает паника – попробуй ее останови», – сделал вывод психолог.

Таким образом, распространение информации в соцсетях и мессенджерах проходит по общим социальным и психологическим законам. Просто новые технические возможности позволяют это делать с большим размахом.