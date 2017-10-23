Гости из Якутии протестировали виртуальные КамАЗ и экскаватор в Белогорске

Студенты Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций учатся управлять большой техникой прямо в кабинетах. В учреждении установили десятки тренажеров и лабораторий. А накануне современное оборудование осмотрели гости из Якутии. Руководители колледжей республики приехали перенять опыт амурских коллег.

Белогорск принимал девять гостей из Якутии. Это руководители и директора среднеспециальных учреждений, которые приехали узнать, с какими крупными компаниями сотрудничает амурское образовательное учреждение и в каких условиях готовит молодых специалистов. Гостям провели экскурсию по Центру. Они на себе испытали специальные тренажеры. На уникальном оборудовании учатся студенты.

Перед гостями поставили самую простую задачу – ровно выкопать на виртуальном экскаваторе траншею рядом с леcом. Оказалось, сделать это с первого раза не так просто. Студенты же тренируются здесь регулярно. Оттачивают свои навыки на тренажере не только вчерашние школьники, но и люди с рабочим стажем. На базе учреждения существует учебный центр «Промышленная безопасность». Его открыли благодаря сотрудничеству с компанией «Транснефть». Специалисты проходят здесь переподготовку.

Есть в центре и тренажер-КамАЗ. Его также купили на деньги спонсоров. Новичок начинает езду с практически пустых дорог. Опытный водитель оказывается на полосе загруженной автострады. За этим тренажером проходят практические занятия водителей категории С. На нем они учатся «чувствовать» машину и делают первые попытки в управлении транспортом.

Гости из Якутии оценили не только эти тренажеры, но и тренировочную базу для будущих сантехников. Там они учатся чинить трубы, краны, насосы, собирать душевые кабины. Всего за последние пять лет белогорский Центр оснастили десятком лабораторий, обустроили одиннадцать кабинетов для спецдисциплин.

«Такие тренажеры только у нас в Амурской области существуют. Поскольку их стоимость превышает один, два и три миллиона рублей, то, конечно же, самостоятельно купить такие тренажеры учебное учреждение не может. Такие тренажеры можно купить, только выстраивая хорошие, позитивные партнерские отношения с предприятиями Амурской области в рамках государственно-частного партнерства. У нас основной партнер ПАО "Транснефть"», – сказала директор Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Ирина Кулыгина.

На сегодняшний день центр сотрудничает с более чем тридцатью крупными организациями. Среди них «Газпром переработка», резиденты ТОР «Белогорск», РЖД и другие. МФЦ регулярно готовит для них специалистов. Чтобы узнать подробнее, на каких условиях центр сотрудничает с ними, строит планы на будущее, коллеги из Якутии приедут в Белогорск еще раз. До Нового года они надеются пройти здесь стажировку.