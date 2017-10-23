Кубок Благовещенска по регби-7 обернулся скандалом

Фото: amurrugby.com

В Благовещенске завершился Кубок города по регби-7. За победу традиционно боролись две команды – «Амурские тигры» из областного центра и «Самородок» из Свободного. Однако соревнования в этот раз обернулись скандалом: «Самородок» покинул поле в разгар игры, не согласившись с решениями судьи матча.

По регламенту турнира коллективам предстояло провести между собой три матча по правилам регби-7, то есть два тайма по 7 минут. Обладатель трофея должен был определиться по итогам всех трех встреч, сообщается на сайте федерации регби Амурской области.

Первая игра между командами завершилась со счетом 17:5 в пользу «Амурских тигров». Вторая же закончилась в пользу «Самородка» – 10:5. Начало третьего, решающего, матча осталось за «Тиграми», которые повели 7:0, а еще через несколько минут положили вторую попытку. Однако капитан «Самородка», сетуя на многочисленные нарушения со стороны судьи, принял решение увести свою команду с поля. Матч был прерван, а «Самородку» было засчитано техническое поражение со счетом 0:30. Кубок достался «Амурским тиграм».

«В регби есть определенный кодекс поведения, определенные принципы. В этой игре не принято выяснять отношения с судьей на поле. Какое бы решение он не принял! И с этой точки зрения, такое поведение капитана "Самородка" не приемлемо. Матч был в самом разгаре, оставалось еще много времени, но таким решением он отнял возможность у своих же игроков повернуть ситуацию вспять, проявить характер и выиграть. И сегодня, как игроку "Амурских тигров", мне тоже обидно, что все закончилось именно так, никому не нужна такая победа», – прокомментировал ситуацию председатель федерации регби Амурской области Алексей Корыткин, который участвовал в этой встрече в качестве игрока «Амурских тигров».

По его словам, случившееся выражает «всю проблематичность развития регби у нас в области». «У нас мало игроков, нет судейского корпуса, уровень понимания правил и принципов регби не очень-то высокий. Это любительское регби, все держится на энтузиазме отдельных личностей, – пояснил Алексей Корыткин. – При таких обстоятельствах мы, наоборот, должны быть сплоченнее, понимать неидеальность условий, в которых идет игра. И мне очень неприятно, когда возникают вот такие эпизоды. Это отбрасывает тень на репутацию регби. Но мы сделаем выводы и будем работать, в том числе над моральной составляющей наших игроков».