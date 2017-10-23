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23октября
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сегодня, 16:14 13

Благовещенцев научат быть блогерами

Благовещенцев научат быть блогерами
Фото: snob.ru

В Благовещенске откроется школа блогеров #PROдвижение. Она будет работать с 9 ноября по 20 февраля и позволит горожанам получить навыки для личного развития на площадках в Интернете и медиасфере.

Проект разделят на несколько этапов: онлайн-прием заявок, очный отбор для участия, открытие школы, цикл образовательных встреч и лекций от известных людей, практические занятия с экспертами, выполнение домашних заданий, финальная защита проектов-блогов, продвижение лучших участников школы.

В рамках проекта молодежь получит навыки ведения блога, продвижения бренда, монтажа видео, консультации профессионалов. Кроме того, по окончании образовательного блока каждый участник будет знать, как писать интересные тексты, зарабатывать на своих блогах, снимать и монтировать крутые видео, не бояться камеры и быть естественным, а также как продвигать свой блог в топ на YouTube и в Instagram.

Свое участие в роли экспертов уже подтвердили генеральный директор рекламного агентства Константин Стоценко; клипмейкер Геннадий Алдухов; ведущий, директор ИА «Амур.инфо» Илья Дементьев; фотограф Дмитрий Тупиков и блогеры Ирина Бурчик, Николай Грибов, Ксения Савинкина.

Участие в проекте бесплатное, поэтому каждый желающий в возрасте от 14-35 лет может подать заявку до 30 октября. Зарегистрироваться на участие в школе#PROдвижение можно через соцсеть «ВКонтакте». В ходе обучения каждый участник создаст и защитит свой собственный проект блога, самые лучшие из которых получат возможность реализовать свой проект на телеканалах города и области.

Проект реализуется при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска. Подробности по телефону: 8-914-562-24-48.

Просмотров всего: 338

#жизнь

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад



    каждый желающий в возрасте от 14-35 лет может подать заявку



    Нескрываемая дискриминация по возрастному признаку :(



    Прямое нарушение основного закона Российской Федерации.

  • Володя.А

    Володя.А
    2 часа назад

    Я хочу быть блогером. Как раз подхожу по возрасту.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    А когда благовещенцев научат быть благовещенцами. И кто эти учителя блогеры?

  • Сентябрь

    Сентябрь
    2 часа назад

    Чему может научить И.Дементьев?

    Как ведущий, только безобразно кривляться, как директор Амуринфо - быть отчаянно желтым(((.

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    А чем знамениты эти широко известные в узких кругах эксперты?

  • Local

    Local
    1 час назад

    Да на ИИАА блохеров как грязи. А читать некого.

    П.С. по каким критериям, и как блогеры попадают в блогеры тоже не ясно. Евгений Матющенко, который не он, и репа на аватаре не его, и зовут его иначе, чего стоит.

    И ещё. Верните блогерам вечный бан. Полоумный Повелитель Метлы перебанит весь форум, и будет взаимно облизывать соратника по цеху.

    А очень идеально для всех юзеров - внести фильтр с ЧС по блогам. Чтобы шизу один раз, и больше не видеть.

  • Insider_Blg

    Insider_Blg
    1 час назад

    А что Нифашева или Труша в педагоги не позвали?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Insider_Blg

    А что Нифашева или Труша в педагоги не позвали?



    Ровно два блога, в которые ни ногой, абсолютно ))))

  • Сентябрь

    Сентябрь
    1 час назад

    Local

    Да на ИИАА блохеров как грязи. А читать некого.

    П.С. по каким критериям, и как блогеры попадают в блогеры тоже не ясно. Евгений Матющенко, который не он, и репа на аватаре не его, и зовут его иначе, чего стоит.

    И ещё. Верните блогерам вечный бан. Полоумный Повелитель Метлы перебанит весь форум, и будет взаимно облизывать соратника по цеху.

    А очень идеально для всех юзеров - внести фильтр с ЧС по блогам. Чтобы шизу один раз, и больше не видеть.



    Согласна с каждым словом.

  • Стяжка

    Стяжка
    1 час назад

    Даёшь Труша в эксперты!

  • Володя.А

    Володя.А
    1 час назад

    Нравились некоторые блоги Елены Котейко и Просто Весны, про город, превышение скорости ночными гонщиками, про женщин.

  • just me

    just me
    1 час назад

    Ничего против не имею. Тут спрашивают, что за эксперты. Какие эксперты, такие будут и блогеры.

    И наивный вопрос: а кому за 50 - вообще не люди? Уж им-то есть чего интересного рассказать-подсказать.

    ... ну, собственно, ответ и так понятен: а кому это надо? Ведь полезнее наступать на грабли, на которые наступил кто-то до тебя. Ощутить эти самые шишки на лбу, - будет, о чём рассказать внукам.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Даешь, Павлова в эксперты .... он бы рассказал, как надо писать блоги о сексе в саду (а может и показал на примере).

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