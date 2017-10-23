Благовещенцев научат быть блогерами

Фото: snob.ru

В Благовещенске откроется школа блогеров #PROдвижение. Она будет работать с 9 ноября по 20 февраля и позволит горожанам получить навыки для личного развития на площадках в Интернете и медиасфере.

Проект разделят на несколько этапов: онлайн-прием заявок, очный отбор для участия, открытие школы, цикл образовательных встреч и лекций от известных людей, практические занятия с экспертами, выполнение домашних заданий, финальная защита проектов-блогов, продвижение лучших участников школы.

В рамках проекта молодежь получит навыки ведения блога, продвижения бренда, монтажа видео, консультации профессионалов. Кроме того, по окончании образовательного блока каждый участник будет знать, как писать интересные тексты, зарабатывать на своих блогах, снимать и монтировать крутые видео, не бояться камеры и быть естественным, а также как продвигать свой блог в топ на YouTube и в Instagram.

Свое участие в роли экспертов уже подтвердили генеральный директор рекламного агентства Константин Стоценко; клипмейкер Геннадий Алдухов; ведущий, директор ИА «Амур.инфо» Илья Дементьев; фотограф Дмитрий Тупиков и блогеры Ирина Бурчик, Николай Грибов, Ксения Савинкина.

Участие в проекте бесплатное, поэтому каждый желающий в возрасте от 14-35 лет может подать заявку до 30 октября. Зарегистрироваться на участие в школе#PROдвижение можно через соцсеть «ВКонтакте». В ходе обучения каждый участник создаст и защитит свой собственный проект блога, самые лучшие из которых получат возможность реализовать свой проект на телеканалах города и области.

Проект реализуется при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска. Подробности по телефону: 8-914-562-24-48.