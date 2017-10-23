В Приамурье увеличится компенсация родительской платы за детсад

Родители маленьких амурчан, посещающих детские сады, будут получать больше денег в качестве компенсации платы за дошкольное учреждение. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала заместитель министра образования Приамурья Лариса Закирова.

Компенсация высчитывается от средней стоимости посещения детсада в сутки и зависит от количества детей в семье. Так, за первого ребенка компенсируют 20 процентов от платы за дошкольное учреждение, за второго – 50 процентов, за третьего и последующих – 70 процентов. Средняя родительская плата в Приамурье составляет 154 рубля в сутки, именно из нее высчитывают компенсацию. Со слов Ларисы Анатольевны, с 2018 года эта цифра увеличится до 171 рубля.

Повышение компенсации обсуждалось на совещании с губернатором, прошедшем на прошлой неделе и посвященном теме поборов в детсадах. «Уже губернатор региона подписал постановление об увеличении среднего размера родительской платы для выплаты компенсации. С 1 января она увеличится до 171 рубля. Это по всей области», – сказала замминистра.

Также Лариса Анатольевна отметила, что всего по поводу поборов губернатору в соцсети Instagram поступило 600 обращений от амурчан. Еще около 350 жалоб пришло на сайт минобра в ходе анонимного опроса, и 35 обращений были в устной форме.

«Из всех обращений по детсадам мы сделали вывод, что их можно разделить на несколько категорий. Это сборы на досуговые мероприятия, многие родители хотят, чтобы дети посещали различные мероприятия. И здесь меньше всего вопросов у родителей. Второе – это деньги на подарки воспитателю, детсаду, на выпускные. И основная масса пожертвований идет на ремонт, материально-техническую базу, уход и присмотр. Здесь, конечно, больше всего вопросов. В каждой организации есть сметы и план финансово-хозяйственной деятельности, надо ознакомиться с данными документами и уже делать вывод по пожертвованиям», – сказала Лариса Закирова.

Программу «Простые вопросы», гостем которой стала замминистра, можно увидеть на «Альфа-канале» (ТНТ) в 18:10 и 20:35. Видео и текстовая версия программы будут размещены на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».