Навигация на реках Амур и Зея завершится на этой неделе

Фото: пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

В Приамурье через несколько дней завершится осенняя навигация судов на реках Амур и Зея. Соответствующее решение было принято в понедельник, 23 октября, на специальном совещании.

На Амуре и Зее сейчас идут процессы ледообразования. На водной глади рек появились сало (густой слой мелких ледяных кристаллов), шуга, забереги. В районе некоторых населенных пунктов наблюдаются льдины. Кроме того, в последние трое суток на Амуре фиксируют понижение уровня воды.

Для безопасности пассажирских перевозок участники совещания договорились, что с 27 октября по Амуру начнут ходить суда на воздушной подушке. В случае изменения погодных условий и ледовой обстановки эти сроки могут быть перенесены.

Для перевозки пассажиров в период, когда образуется лед, подготовлены 10 судов на воздушной подушке. Ходить они будут ежедневно с 09:00 до 17:00. Отход последнего судна из России в Китай – в 16:30, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.