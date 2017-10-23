Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 0

Прикормленных возле станции Огорон медвежат отвезли в сафари-парк в Приморье (видео)

Прикормленных возле станции Огорон медвежат отвезли в сафари-парк в Приморье (видео)

Медвежат Мишу и Машу, которых ранее изловили в Зейском районе, доставили в Приморский сафари-парк. Звери месяц будут находиться в карантине. Обратно в дикую природу их выпускать не собираются.

Как сообщало Амур.инфо, Мишу и Машу прикормили железнодорожники возле станции Огорон в Зейском районе. Звери стали спокойно выходить к людям. Было решено изловить их и доставить в безопасное место. Сначала косолапых отвезли в Благовещенск, а затем – в Дом природы села Ивановка.

В дальнейшем медвежата оказались в центре реабилитации тигров, что находится в поселке Алексеевка в Приморском крае. И уже оттуда 19 октября их доставили в Приморский сафари-парк.

«К возвращению в природу медвежата не годятся, так как совершенно не боятся людей», – сообщается на сайте парка. Теперь их ждет жизнь в сафари-парке или же в зоопарке.

Видео: safaripark25.TV

Просмотров всего: 46

#животные

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 17

Запасы корма на зиму амурского конного клуба сгорели во время планового отжига
Общество 4

Школьники из Зеи первыми прошлись по новой экологической тропе
Происшествия 36

В Чигирях инцидент из-за непривязанных собак привел к потасовке
Происшествия 7

В центре Благовещенска спасали кота