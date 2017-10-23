Прикормленных возле станции Огорон медвежат отвезли в сафари-парк в Приморье (видео)

Медвежат Мишу и Машу, которых ранее изловили в Зейском районе, доставили в Приморский сафари-парк. Звери месяц будут находиться в карантине. Обратно в дикую природу их выпускать не собираются.

Как сообщало Амур.инфо, Мишу и Машу прикормили железнодорожники возле станции Огорон в Зейском районе. Звери стали спокойно выходить к людям. Было решено изловить их и доставить в безопасное место. Сначала косолапых отвезли в Благовещенск, а затем – в Дом природы села Ивановка.

В дальнейшем медвежата оказались в центре реабилитации тигров, что находится в поселке Алексеевка в Приморском крае. И уже оттуда 19 октября их доставили в Приморский сафари-парк.

«К возвращению в природу медвежата не годятся, так как совершенно не боятся людей», – сообщается на сайте парка. Теперь их ждет жизнь в сафари-парке или же в зоопарке.

Видео: safaripark25.TV