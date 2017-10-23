Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:43 0

В Амурской области ожидается снег: прогноз погоды на 24 октября

В Амурской области ожидается снег: прогноз погоды на 24 октября
Фото: www.goodfon.ru

В Амурской области 24 октября ожидается переменная облачность, местами по северо-западным районам пройдут слабые и умеренные осадки – снег и мокрый снег. Ветер ночью будет дуть с юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 10 метров в секунду. Днем ветер перейдет на северо-западный и разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 15 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 4…9 градусов, местами по северу – минус 12…17. Днем термометры покажут 5…10 градусов выше нуля, местами по северу – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью выберет юго-западное направление и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем ветер сменит направление на западное и северо-западное и разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4…6 градусов, днем – плюс 8…10, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 282

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

День без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 23 октября
Общество 16

Более 1 200 придомовых территорий в Амурской области очищены от снега
Происшествия 1

Из-за снегопада в Приамурье произошли задержки рейсовых автобусов
Общество 31

В Благовещенске дорожники всю ночь отсыпали дороги и убирали снег

21 октября, 11:33