В Амурской области ожидается снег: прогноз погоды на 24 октября

Фото: www.goodfon.ru

В Амурской области 24 октября ожидается переменная облачность, местами по северо-западным районам пройдут слабые и умеренные осадки – снег и мокрый снег. Ветер ночью будет дуть с юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 10 метров в секунду. Днем ветер перейдет на северо-западный и разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 15 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 4…9 градусов, местами по северу – минус 12…17. Днем термометры покажут 5…10 градусов выше нуля, местами по северу – от минус 3 до плюс 2 градусов. В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Ветер ночью выберет юго-западное направление и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем ветер сменит направление на западное и северо-западное и разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4…6 градусов, днем – плюс 8…10, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 282

#погода

распечатать

Екатерина PL