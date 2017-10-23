В Приамурье решили проблемы работников Восточного, чьи жалобы попали в «зеленую папку»

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Губернатор Приамурья Александр Козлов продолжает решать проблемы амурчан, чьи жалобы оказались в «зеленой папке». Так, удалось помочь двум работникам космодрома Восточный, которые не могли получить заработанные деньги.

В первом случае на задержку выплаты заработной платы жаловался Владимир Зайчук. Мужчина работал водителем в ФГУП «ГВСУ № 6», и на начало августа 2017 года задолженность за март-май перед ним составляла более 8 тысяч рублей. В ситуацию вмешались региональные государственная инспекция труда и прокуратура, и в сентябре задолженность была погашена в полном объеме.

По словам Владимира Зайчука, с предприятия он уволился, однако трудовую книжку пока не получил – ее выслали оттуда почтой.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, Александр Козлов обратился к руководству регионального отделения Роструда. Он попросил проконтролировать, как возвращают трудовые книжки бывшим работникам стройки Восточного. Также губернатор дал поручение оказать содействие Зайчуку в поиске новой работы.

Во втором случае на невыплату зарплаты жаловался Дмитрий Богатырев. Он сообщал, что ему задержали заработную плату на космодроме за четыре месяца. Долг на начало августа составлял более 100 тысяч рублей. В дело также вмешались государственная инспекция труда и прокуратура региона. В итоге в телефонном разговоре с Козловым Богатырев сообщил, что вопрос по зарплате был полностью закрыт, все деньги ему выплатили.

«Зеленую папку» Владимир Путин вручил Александру Козлову во время визита в Амурскую область 3 августа. Президент процитировал одно из обращений, в котором жаловались на то, что в медучреждении предлагали заплатить за услуги, чтобы получить их в срок. С проблем здравоохранения и начали решать вопросы, переданные главе региона. Через несколько дней в отставку подал министр здравоохранения Амурской области Николай Тезиков. Его обязанности сейчас исполняет Анатолий Судаков.