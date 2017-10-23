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4 ноября станет днем «Ровесников» на «Альфа-канале»

4 ноября станет днем «Ровесников» на «Альфа-канале»

Празднования 50-летия хореографического ансамбля «Ровесники» покажут в эфире кабельного «Альфа-канала» 4 ноября. В этот день в эфир выйдет сразу несколько программ, посвященных празднованию юбилея известного на весь мир амурского коллектива.

Праздничный эфир кабельного «Альфа-канала» 4 ноября будет посвящен 50-летию знаменитых «Ровесников», которое широко отмечалось в Благовещенске в конце апреля 2017 года.

В 11:00 будет транслироваться открытие памятника основателю ансамбля Вячеславу Васильевичу Белоглазову. В церемонии приняли участие не только воспитанники «Ровесников», но и выпускники прошлых лет, а также танцоры из Мексики и Сингапура, которые приехали на юбилей коллектива.

В 11:10 зрителям покажут, как прошел парад «Танцующий город». Тысячи участников со всех уголков России, из Китая, Мексики, Африки, Сингапура вышли в субботу, 29 апреля, на улицы областной столицы. Во время танцевального флешмоба они «обняли» центральный район Благовещенска.

В 11:15 начнется телеверсия первого международного фестиваля танца «На стыке культур». В 13:05 в эфир выйдет юбилейный четырехчасовой гала-концерт, который прошел 30 апреля 2017 года в обновленном Центре эстетического воспитания имени В.В. Белоглазова.

Сокращенная телеверсия празднования 50-летнего юбилея «Ровесников» выйдет на канале «ТНТ-Благовещенск» 28 октября и 4 ноября в 18:00.

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#культура #СМИ

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