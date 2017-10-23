С банка взыскали миллиард, украденный со строительства Восточного

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Почти миллиард рублей ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России выделило на возведение инфраструктурных объектов космодрома Восточный. Затем, по версии правоохранителей, их похитил бывший руководитель компании-субподрядчика «ВИП-Стройинжиниринг». Эти деньги по решению арбитражного суда заплатил «Новикомбанк», выступивший гарантом сделки между заказчиком и исполнителем работ. На квалификацию действий предпринимателей это обстоятельство, впрочем, не повлияло — они по-прежнему обвиняются в особо крупном мошенничестве и отмывании средств.

Требование о переводе на счета «Спецстройтехнологии» денег на основании гарантийного договора руководство «ВИП-Стройинжиниринга» направило в «Новикомбанк» еще в сентябре 2015 года. Однако банк, ссылаясь на неточности в оформлении документов, тогда отказался перечислять деньги. Предприниматели обратились с иском в Арбитражный суд Москвы и выиграли. «Новикомбанк» оспорил это решение в Верховном суде РФ, но тот лишь подтвердил правомочность требования предпринимателей, и банку пришлось выполнить свои гарантийные обязательства.

В настоящее время по делу о хищении денег, выделенных на обустройство космодрома Восточный, проходят четыре человека — бывший гендиректор Волго-Вятской строительной компании Евгения Дегтярева, ее отец Сергей Дегтярев, которого следствие считает фактическим владельцем «ВИП-Стройинжиниринга», а также бывшие топ-менеджеры фирмы Александр Базанков и Мурат Матуев. Еще один фигурант — бывший гендиректор компании Вадим Митряков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, уже приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Суд признал его виновным в «мошенничестве, совершенном организованной группой». При этом суд отказал в удовлетворении иска к осужденному со стороны ФГУПа.

По версии обвинения, из почти двух миллиардов рублей, выделенных на строительство, предприниматели использовали по целевому назначению чуть более 500 миллионов – на эти средства был выполнен лишь начальный этап работ. Остальными деньгами, как считает обвинение, менеджеры «ВИП-Стройинжиниринга» решили распорядиться в корыстных интересах. Так, более 700 миллионов по распоряжению гендиректора Митрякова были перечислены на счета подконтрольной Сергею Дегтяреву Волго-Вятской строительной компании. В дальнейшем эти деньги использовались для погашения старых долгов «ВИП-Стройинжиниринга», а также для финансирования различных коммерческих проектов предпринимателей.

Между тем адвокаты обвиняемых убеждены, что их подзащитные закон не нарушали, а те деяния, в которых их обвиняют, являются предпринимательской деятельностью. «Самое главное – никакого умысла похищать средства, как утверждает обвинение, у наших подзащитных не было, и доказательством тому служит наличие банковской гарантии сделки», – пояснил позицию защиты адвокат Мурад Ахмедов.