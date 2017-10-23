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23октября
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Центр образования «Детство на Амуре» откроется в Благовещенске

Центр образования «Детство на Амуре» откроется в Благовещенске

Об открытии нового центра образования «Детство на Амуре» в столице Приамурья заявил президент фестиваля, композитор Григорий Гладков. Фестиваль прошел в Благовещенске 21 октября.

Фестиваль детского творчества в столице Приамурья проходит четвертый год подряд. В этом году участники представили свои таланты в четырех номинациях: вокал, музыкальная композиция, поэзия и художественное творчество. По словам Григория Гладкова, у оргкомитета фестиваля есть все основания и возможности для открытия такого центра. И сделать это несложно, тем более, что идею поддерживают и губернатор, и мэр.

«Я думаю, что много багажа будет здесь. Думаю, дистанционно надо как-то помогать образованию и в этом центре вести такие уроки по скайпу, и много литературы есть интересной в Интернете. Педагог может дать только начало, а дальше сам, сам, сам. Часы упорного труда, самостоятельного труда, конечно. Поэтому русско-китайский фестиваль «Детство на Амуре» перерастает в центр образования детей», – рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» Григорий Гладков.

Предполагается, что в этом центре дети будут изучать и китайскую эстраду. Ведь фестиваль носит статус международного.

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#дети #культура #образование

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Комментарии
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  • legoru

    legoru
    5 минут назад

    Что еще за «Центр образования»? Уж лучше бы выделили ЦДШИ дополнительные помещения: школа переполнена, заниматься негде, концертный зал не обустроен...

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