Центр образования «Детство на Амуре» откроется в Благовещенске

Фестиваль детского творчества в столице Приамурья проходит четвертый год подряд. В этом году участники представили свои таланты в четырех номинациях: вокал, музыкальная композиция, поэзия и художественное творчество. По словам Григория Гладкова, у оргкомитета фестиваля есть все основания и возможности для открытия такого центра. И сделать это несложно, тем более, что идею поддерживают и губернатор, и мэр.

«Я думаю, что много багажа будет здесь. Думаю, дистанционно надо как-то помогать образованию и в этом центре вести такие уроки по скайпу, и много литературы есть интересной в Интернете. Педагог может дать только начало, а дальше сам, сам, сам. Часы упорного труда, самостоятельного труда, конечно. Поэтому русско-китайский фестиваль «Детство на Амуре» перерастает в центр образования детей», – рассказал в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» Григорий Гладков.

Предполагается, что в этом центре дети будут изучать и китайскую эстраду. Ведь фестиваль носит статус международного.