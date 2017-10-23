Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:42 7

Дети пострадали в аварии на дороге Волково – Грибское из-за того, что не были пристегнуты

Дети пострадали в аварии на дороге Волково – Грибское из-за того, что не были пристегнуты
Фото: kievpravda.com

Не учел метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость – двое несовершеннолетних пострадали в аварии в Благовещенском районе. Автомобиль слетел с проезжей части.

Не смог удержать автомобиль на проезжей части водитель автомобиля Mazda Titan. Авария произошла в пятницу на автодороге Волково – Грибское. Рулевой не учел метеорологические условия, а именно выпавший снег. Машина слетела с дороги. В аварии пострадали маленькие дети 2013 и 2015 годов рождения. В автомобиле они не были пристегнуты. За это водителя оштрафовали на три тысячи рублей.

В правила перевозки детей этим летом внесли изменения. Дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться на заднем пассажирском сиденье с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка. Использовать штатные ремни безопасности можно, если детям от 7 до 11 лет. А вот на переднем сиденье несовершеннолетнего можно перевозить только в детском удерживающем устройстве, напоминают в Госавтоинспекции.

Всего за три дня госавтоинспекторы на дорогах Благовещенска и Благовещенского района выявили 1 398 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего останавливать пришлось гонщиков – 725 водителей нарушили установленный скоростной режим.

Просмотров всего: 939

#ДТП

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Дети пострадали из-за того, что у родителей нет мозгов!

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Kats

    Дети пострадали из-за того, что у родителей нет мозгов!



    Нет мозгов у тех, кто думает о том, что из-за аварии люди не страдают, а страдают из-за непристегнутых ремней. Вон китайцу голову оторвало ремнем. Пристегнут же был, значит виноваты не ремень и авария, а что-то другое

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    HNIC
    Kats

    Дети пострадали из-за того, что у родителей нет мозгов!



    Нет мозгов у тех, кто думает о том, что из-за аварии люди не страдают, а страдают из-за непристегнутых ремней. Вон китайцу голову оторвало ремнем. Пристегнут же был, значит виноваты не ремень и авария, а что-то другое


    Это ж как надо было ремнем пристегнуться, чтобы голову оторвать?

    Любят люди у нас сплетнями кормиться. И ещё больше приукрашивать и дальше распространять.

    Взрослые люди...

  • ЛиСа

    ЛиСа
    59 минут назад

    Надеюсь, для родителей этот урок будет запоминающимся и без последствий для деток. Берегите здоровье! Своё и своих близких.

  • DrDimon

    DrDimon
    58 минут назад

    HNIC

    Нет мозгов у тех, кто думает о том, что из-за аварии люди не страдают, а страдают из-за непристегнутых ремней. Вон китайцу голову оторвало ремнем. Пристегнут же был, значит виноваты не ремень и авария, а что-то другое



    Извиняюсь спросить: последствия выхода головой вперед через лобовое стекло видели когда-нибудь?

    Что же до китайца, которому "оторвало голову ремнем", то скорее всего он был обречен при любом раскладе. Когда машина на скорости эдак 120-140 вхреначивается в препятствие разница лишь в том, что непристегнутых собирают граблями по дороге, а пристегнутые выглядят как живые.

    Теоретики блин...

  • vertex

    vertex
    54 минуты назад

    https://www.youtube.com/watch?v=HD3OMqm0BTs

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    39 минут назад

    vertexhttps://www.youtube.com/watch?v=HD3OMqm0BTs


    Ну тут повезло, что стекло от удара отлетело и то, что удар не лоб в лоб был.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 6

Благовещенский суд оштрафовал мужчину за подставное ДТП
Происшествия 2

Пострадавшую в ДТП под Белогорьем девочку переводят из реанимации
Общество 5

Девочка, пострадавшая в аварии под Белогорьем, попала в реанимацию
Происшествия 4

Подростки, попавшие в ДТП под Белогорьем, тяжелых травм не получили