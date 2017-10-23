Дети пострадали в аварии на дороге Волково – Грибское из-за того, что не были пристегнуты

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Не учел метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость – двое несовершеннолетних пострадали в аварии в Благовещенском районе. Автомобиль слетел с проезжей части.

Не смог удержать автомобиль на проезжей части водитель автомобиля Mazda Titan. Авария произошла в пятницу на автодороге Волково – Грибское. Рулевой не учел метеорологические условия, а именно выпавший снег. Машина слетела с дороги. В аварии пострадали маленькие дети 2013 и 2015 годов рождения. В автомобиле они не были пристегнуты. За это водителя оштрафовали на три тысячи рублей.

В правила перевозки детей этим летом внесли изменения. Дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться на заднем пассажирском сиденье с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка. Использовать штатные ремни безопасности можно, если детям от 7 до 11 лет. А вот на переднем сиденье несовершеннолетнего можно перевозить только в детском удерживающем устройстве, напоминают в Госавтоинспекции.

Всего за три дня госавтоинспекторы на дорогах Благовещенска и Благовещенского района выявили 1 398 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего останавливать пришлось гонщиков – 725 водителей нарушили установленный скоростной режим.