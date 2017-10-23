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23октября
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сегодня, 12:19 6

Благовещенский суд оштрафовал мужчину за подставное ДТП

Благовещенский суд оштрафовал мужчину за подставное ДТП
Фото: avtozakony.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в совершении подставного ДТП. Амурчанин действовал вместе с сообщником. За обман ему предстоит заплатить судебный штраф.

Инцидент произошел в июле 2016 года в Благовещенске. Двое амурчан договорились совершить поставное ДТП, чтобы незаконно получить страховую выплату. Для аварии сообщники использовали машины марок Mercedes-Benz и Mitsubishi, а произошло всё на автостоянке по улице Текстильной. Один из автомобилей «стукнул» другой, на место были вызваны сотрудники ГИБДД, которые оформили аварию. В последующем было подано заявление в страховую компанию для получения выплаты. В итоге преступники незаконно заполучили 225 800 рублей.

Дело одного из сообщников рассмотрел Благовещенский городской суд. Его приговорили к судебному штрафу в размере 20 000 рублей. При этом учли, что причиненный страховой компании ущерб был полностью возмещен, сообщает пресс-служба суда.

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#ДТП #закон #криминал #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Focus

    Focus
    2 часа назад

    Улица Текстильная в городе осталась,а хлопкопрядильная фабрика исчезла навсегда!

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Это как надо было стукнуться на автостоянке, учитывая скорость не на дороге, чтобы выплата составила 225 тысяч!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Алгебра

    Это как надо было стукнуться на автостоянке, учитывая скорость не на дороге, чтобы выплата составила 225 тысяч!



    Легко, просто и не принужденно! Учитывая, что сейчас консервная банка прочнее, чем металл из которого делается автомобиль....И ко всему прочему Мерседес- машина не из дешевых....

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад

    Интересно, кто их слил? Куш не поделили может

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Алгебра

    Это как надо было стукнуться на автостоянке, учитывая скорость не на дороге, чтобы выплата составила 225 тысяч!



    Так, Н. предложил Михайлову М.А. совместно инсценировать ДТП. Михайлов М.А., преследуя свои корыстные цели, согласился с предложением Н., попросив за участие в инсценированном ДТП 15 000 рублей, тем самым вступил в преступный сговор с последним.

    После чего, Н. и Михайлов М.А. договорились о том, что в инсценировке ДТП будут использованы автомобили марки "MITSUBISHI", зарегистрированный на имя Р., не осведомленного о преступных намерениях Н. и Михайлова М.А., и марки "MERCEDES", зарегистрированный на имя Н..

    На автостоянке по ул. Текстильная г. Благовещенска Амурской области Михайлов М.А. припарковал автомобиль "MITSUBISHI". Н., в свою очередь, припарковал "MERCEDES" за ним и вышел из автомобиля. Михайлов М.А., действуя в исполнение единого преступного умысла с Н., управляя автомобилем "MITSUBISHI", двигаясь задним ходом, совершил столкновение с автомобилем "MERCEDES", тем самым инсценировали ДТП, так, чтобы Михайлов М.А. являлся виновником произошедшего.

    http://blag-gs.amr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1841

    Теперь непонятно вот это

    После чего, Н. и Михайлов М.А. договорились о том, что в инсценировке ДТП будут использованы автомобили марки "MITSUBISHI", зарегистрированный на имя Р., не осведомленного о преступных намерениях Н. и Михайлова М.А., и марки "MERCEDES", зарегистрированный на имя Н..

    Почему тогда Михайлов М.А. понес уголовное преследование, если он не являлся собственником и как он получил страховую выплату?

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Вот из-за таких петухов мужчин страховщики и задирают потом страховку.

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