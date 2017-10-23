Благовещенский суд оштрафовал мужчину за подставное ДТП

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Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в совершении подставного ДТП. Амурчанин действовал вместе с сообщником. За обман ему предстоит заплатить судебный штраф.

Инцидент произошел в июле 2016 года в Благовещенске. Двое амурчан договорились совершить поставное ДТП, чтобы незаконно получить страховую выплату. Для аварии сообщники использовали машины марок Mercedes-Benz и Mitsubishi, а произошло всё на автостоянке по улице Текстильной. Один из автомобилей «стукнул» другой, на место были вызваны сотрудники ГИБДД, которые оформили аварию. В последующем было подано заявление в страховую компанию для получения выплаты. В итоге преступники незаконно заполучили 225 800 рублей.

Дело одного из сообщников рассмотрел Благовещенский городской суд. Его приговорили к судебному штрафу в размере 20 000 рублей. При этом учли, что причиненный страховой компании ущерб был полностью возмещен, сообщает пресс-служба суда.