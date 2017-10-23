В 2018 году судебные приставы начнут планово проверять деятельность коллекторов

Фото: 1Ul.Ru

«В соответствии с действующим законодательством территориальными органами ФССП России будут разработаны планы проведения плановых проверок юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, на 2018 год», – сказал Дмитрий Аристов.

Они войдут в ежегодный план проверок, который формирует Генпрокуратура России. После утверждения план будет размещен на сайте ФССП России.

В настоящее время в России 158 компаний включены в реестр ФССП для ведения коллекторской деятельности.

Глава ФССП сообщил, что за первый год контроля за деятельностью коллекторов – с января по август – было возбуждено 442 административных дела по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». По результатам их рассмотрения суды назначили штрафы 152 лицам на общую сумму 5,5 миллиона рублей. За этот период приставы инициировали 17 проверок коллекторских агентств, включенных в госреестр, 10 уже завершены, пяти юридическим лицам выданы предписания об устранении нарушений.

По словам Аристова, 16 административных протоколов составлено в отношении «серых коллекторов», которые собирались продолжить работу без включения в реестр. «По результатам рассмотрения судами 11 материалов лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1,3 миллиона рублей», – добавил глава ФССП.