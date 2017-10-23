Виновнику трагедии на Селемдже дали условный срок

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Суд вынес приговор 65-летнему жителю поселка Ивановский Мазановского района. Он был признан виновным в оказании небезопасных услуг по перевозке людей на пароме, в результате чего погиб человек, упав на автомобиле в реку.

Трагедия произошла 22 июня 2016 года, в дневное время, в районе села Селемджинск. В этот день амурчанин оказал платную услугу по перевозке пассажиров и автомобилей с одного берега реки Селемджа на другой на пароме.

«Оказанные (…) услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, поскольку судно, используемое для паромной переправы, имело неисправности и не отвечало установленным требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта. На судне отсутствовали противооткатные устройства для автомобилей, приспособления для их закрепления и фиксации, бортовые балки перекрытий», – пишет пресс-служба ВССУ на транспорте СК РФ.

Из-за этого один из находившихся на пароме автомобилей упал в воду. Водитель и два пассажира машины также оказались в воде. Как уточняется, они жители города Свободного и приехали в Селемджинский район для отдыха. Двоим удалось самостоятельно выбраться на берег, а третий погиб.

Суд приговорил жителя поселка Ивановский к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком.