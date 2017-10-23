В Приамурье ищут мужчину с травмированным пальцем

Управление уголовного розыска амурского УМВД разыскивает Алексея Петровича Варфоломеева. Мужчина 1962 года рождения пропал еще 6 октября. Амурчанин ушел из дома в селе Безозерное Бурейского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 60 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие русые, глаза карие. Был одет в черную вязаную шапку, синюю теплую рубашку, черные штаны.

Особые приметы: на большом пальце правой руки повязка, под которой находится дренаж, на одной руке нет фаланги на среднем пальце.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 8 (4162) 59-41-05, сообщает амурское управлении МВД.