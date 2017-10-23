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23октября
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сегодня, 11:13 7

В котельных АКС процесс горения теперь контролирует компьютер

В котельных АКС процесс горения теперь контролирует компьютер

«Амурские коммунальные системы» модернизировали четыре благовещенские котельные. Там установили систему автоматического управления процессами горения. Это система, отвечающая за подачу воздуха, угля и за режим работы сетевых насосов.

Раньше в работу котлов вмешивался человеческий фактор, все замеры делали вручную, анализировали и только затем задавали параметры для работы котлов. В этот отопительный сезон режим учитывается автоматически по параметрам температуры уличного воздуха, качеству угля.

В АКС за подобную автоматизацию взялись впервые. Под модернизацию попали котельные 74-го, 101-го кварталов в центре города и два объекта в отдаленных районах: сплавная контора и Моховая Падь. На объекте «Пограничная-183» работы практически завершены. На оставшихся трех монтаж будет готов к началу ноября.

«Для угольных котельных автоматика редко используется из-за нестабильности состава и качества угля даже с одного и того же месторождения. С газом, мазутом настроить автоматику проще, потому что топливо более однородное. В каждую котельную было инвестировано более 5 миллионов рублей. Для наших клиентов – это, в первую очередь, более надежное теплоснабжение. Управление режимами насосов уменьшает силу гидроударов в тепловой сети, что в свою очередь уменьшает количество аварий», – сказал главный управляющий директор АО «АКС» Илья Фурсов.

Новая система – это улучшение экологической обстановки района, отмечают специалисты. При автоматическом подборе режима подразумевается более полное сжигание угля, а значит, меньше выбросов в атмосферу. Вся автоматика и силовое электрооборудование произведены российской компанией из города Новосибирск. По завершении пусконаладочных работ машинисты котельных будут обучены работе с новым оборудованием, инженеры пройдут обучение на заводе-изготовителе.

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#технологии #энергетика

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Lame

    Lame
    3 часа назад

    Давно пора уже на газ ТЭЦ переводить! Трубу то протянули...

  • Lame

    Lame
    3 часа назад

    Сразу и экология будет лучше и пробок от эшелонов на Мухина и Калинина не будет.

  • Lame

    Lame
    3 часа назад

    Сразу и экология будет лучше и пробок от эшелонов на Мухина и Калинина не будет.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    А не рискованно это? Ведь компьютер подключен к теплоцентрали, а не теплоцентраль подключена к компьютеру.

    У теплоцентрали свои проблемы и компютеру на них начхать

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    С точки зрения экономической эффективности произойдёт снижение издержек на выработку тепловой энергии. Следовательно, уменьшится стоимость выработки 1 Гкал и потребители станут платить меньше.

    Так происходит в развитых странах. А нас обяжут покрыть все расходы на установку компьютеров и на обучение персонала.

    Ждём квитанции и откладываем лишний рубль на оплату.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    OT

    А не рискованно это? Ведь компьютер подключен к теплоцентрали, а не теплоцентраль подключена к компьютеру.

    У теплоцентрали свои проблемы и компютеру на них начхать



    А что тут рискованного, компьютер будет задавать параметры для обеспечения выдачи положенной температуры теплоносителя из котлоагрегата. А уж что дойдет до конечного потребителя, по не новым теплосетям, это уже другой вопрос.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Потом всё это заглючит,и машинисты будут ручками параметры держать

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