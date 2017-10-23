В котельных АКС процесс горения теперь контролирует компьютер

«Амурские коммунальные системы» модернизировали четыре благовещенские котельные. Там установили систему автоматического управления процессами горения. Это система, отвечающая за подачу воздуха, угля и за режим работы сетевых насосов.

Раньше в работу котлов вмешивался человеческий фактор, все замеры делали вручную, анализировали и только затем задавали параметры для работы котлов. В этот отопительный сезон режим учитывается автоматически по параметрам температуры уличного воздуха, качеству угля.

В АКС за подобную автоматизацию взялись впервые. Под модернизацию попали котельные 74-го, 101-го кварталов в центре города и два объекта в отдаленных районах: сплавная контора и Моховая Падь. На объекте «Пограничная-183» работы практически завершены. На оставшихся трех монтаж будет готов к началу ноября.

«Для угольных котельных автоматика редко используется из-за нестабильности состава и качества угля даже с одного и того же месторождения. С газом, мазутом настроить автоматику проще, потому что топливо более однородное. В каждую котельную было инвестировано более 5 миллионов рублей. Для наших клиентов – это, в первую очередь, более надежное теплоснабжение. Управление режимами насосов уменьшает силу гидроударов в тепловой сети, что в свою очередь уменьшает количество аварий», – сказал главный управляющий директор АО «АКС» Илья Фурсов.

Новая система – это улучшение экологической обстановки района, отмечают специалисты. При автоматическом подборе режима подразумевается более полное сжигание угля, а значит, меньше выбросов в атмосферу. Вся автоматика и силовое электрооборудование произведены российской компанией из города Новосибирск. По завершении пусконаладочных работ машинисты котельных будут обучены работе с новым оборудованием, инженеры пройдут обучение на заводе-изготовителе.