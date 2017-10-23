Амурский ГПЗ: всей областью, всем миром

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» перешло на новый этап. На основной площадке размером 850 гектаров начались строительно-монтажные работы на ключевых технологических объектах – установках криогенного разделения газа. Продолжается строительство железнодорожных коммуникаций и сооружение причала на реке Зее. Именно тут строители будут принимать основное крупногабаритное оборудование. Кроме того, полным ходом идет сооружение вахтового поселка для строительного персонала. В проекте принимают участие многие крупные предприятия Амурской области. О значении большой стройки для региона и накопленном опыте его участников – в специальном материале Амур.инфо.

Местные предприятия и налоги

“ Амурский ГПЗ станет мощнейшим в России и одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа. Заказчик и инвестор проекта – ООО «Газпром переработка Благовещенск». Генеральный подрядчик – НИПИГАЗ.

«Всего в настоящее время в проекте занято 29 подрядных организаций, 61 субподрядная организация, более 250 поставщиков. Нужно понимать, что проект строительства Амурского ГПЗ имеет масштабную географию – помимо Амурской области, в нем задействованы предприятия из 11 регионов России, а также зарубежные компании. И стройка стремительно набирает обороты», – рассказывает генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Игорь Афанасьев.

Если говорить об амурских предприятиях, то в строительстве самого крупного в России газоперерабатывающего завода в качестве подрядных и субподрядных организаций, поставщиков услуг и продукции их задействовано порядка пятидесяти.

Своим опытом работы на проекте делится представитель известной в Амурской области компании «Асфальт» Евгений Осадчий: «Мы участвуем в реализации проекта строительства Амурского ГПЗ с июля 2015 года. Начали с возведения подъездных автодорог к основной площадке газоперерабатывающего завода и к вахтовому поселку строителей. Затем строили дороги к временному причалу на реке Зее и железнодорожной станции Заводская. Я не скрою, первый год нам было тяжело. Первые три месяца ломали копья, а затем процесс пошел – в этом году у нас уже третий контракт по обустройству и реконструкции дорог – это асфальтирование, расширение и усиление существующих дорог. Так, например, для провоза крупногабаритного груза делаем на дороге выравнивающий слой до 40 сантиметров толщиной и плюс еще три слоя асфальта – очень мощные дороги получаются. Можно сказать, уникальные. На этом проекте мы выполняем, в том числе, новые для нас виды работ. И это интересно».

“ По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, при строительстве Амурского ГПЗ учтено одно из ключевых требований региона: предприятия, задействованные в масштабном проекте, встали на налоговый учёт в Приамурье. «Это значит, что они платят налоги в бюджет региона и бюджеты территорий, на которых ведется стройка. Мы видим эти результаты. Так, в 2016 году в виде налогов от компаний, реализующих проект, за исключением региональных организаций, в консолидированный бюджет региона поступило более 400 миллионов рублей. В первом полугодии – порядка 150 миллионов, и эта цифра серьезно увеличится, ведь основные поступления по ряду налогов проходят именно в конце года», – поясняет глава региона.

Местные специалисты и жители

Для правительства области принципиально важно, чтобы как можно больше жителей региона были задействованы в проекте. «Компании, реализующие проект, идут нам навстречу и предпринимают ряд мер в части привлечения на стройку амурчан, а также начинают мероприятия по опережающей подготовке персонала для эксплуатации Амурского ГПЗ. Так, между Минобрнауки региона и ООО «Газпром переработка Благовещенск» заключено соглашение о сотрудничестве по подготовке кадров для газоперерабатывающей отрасли. Специалистов готовят в нескольких образовательных организациях Приамурья: Амурском техническом колледже Свободного, Амурском государственном университете и Амурском многофункциональном центре профессиональных квалификаций в Белогорске. В рамках довузовской подготовки с этого учебного года запущена программа профильного обучения на базе школы № 1 города Свободный», – перечисляет Александр Козлов.

С начала реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода в нем задействовано 770 жителей городов и районов Приамурья. Александр Зотов, житель Свободного – один из них. Два года назад, в октябре 2015, он пришел работать в компанию «РемАктивСтрой» подсобным рабочим.

«Отработав 10 месяцев, написал заявление о переводе меня на должность монтажника, и мое заявление приняли. Работаю монтажником больше года в той же компании. Мы занимались укладкой труб водоснабжения, установкой колодцев, засыпкой траншей на территории вахтового поселка строителей. Здесь хорошие условия труда, достойная зарплата и кормят отлично, а работы хватает», – рассказывает Александр Зотов.

О вакансии на предприятии, участвующем в проекте, Александр узнал из газет и Интернета. Составил резюме, отправил в отдел по работе с персоналом. Он признается, процесс трудоустройства не был быстрым. «Конечно, мою кандидатуру, как и все остальные, проверяли по ряду параметров. В том числе на готовность работать стабильно, качественно, честно и ответственно. Все зависит от того, насколько серьезно настроен человек. Лично я настроен работать до окончания строительства, ну а потом, конечно же, хотелось бы пройти дополнительную подготовку и работать на эксплуатации завода. В планах дать необходимое образование детям, чтобы они также работали на заводе, в строительстве которого участвовал их отец», – делится планами Александр.

Многие молодые люди в Свободном понимают, работа в масштабном проекте – это широкие возможности для роста и бесценный опыт. Татьяна Медведева – выпускница Благовещенского педагогического университета 2017 года. Закончив вуз, вернулась в родной город и устроилась работать переводчиком с китайского языка в компанию «Велесстрой», которая уже приступила к строительно-монтажным работам. Татьяна понимает, ей предстоят сложные технические переводы. «Я понимаю, что мне только предстоит получать опыт в данной сфере. Но я не боюсь, у меня очень хорошая языковая база, и я уверена в том, что если усердно работать, то любая нагрузка будет по плечу. Коллеги с большим опытом работы помогают методически: я изучаю специальную терминологию, вникаю в суть процессов», – комментирует молодой специалист.

Еще один житель Свободного, ведущий инженер по организации строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Амурского ГПЗ Иван Котянин – выпускник Дальневосточного государственного университета путей сообщения: «Конечно же, я знал, что рядом со Свободным строится газоперерабатывающий завод, и задался целью устроиться на строительство. Отправил резюме в компанию НИПИГАЗ, которая управляет проектом, и уже через два дня мне позвонили. Прошел собеседование и спустя полтора месяца вышел на работу. Несмотря на то, что у меня был опыт работы на строительстве железнодорожных объектов, первое время мне было сложно: у нас очень сильный руководитель, сильная проектная команда, у коллег – это далеко не первый проект. Наш среднестатистический сотрудник – это высокообразованный и интеллектуально развитый человек, который мыслит не только в рамках своего направления деятельности, а гораздо шире. И этому уровню нужно соответствовать – постоянно самообразовываться. Сложно представить, где я смогу получить опыт работы лучше».

Команда, в которой работает Иван Котянин, осуществляет управление строительством ряда объектов: двух железнодорожных станций, 12-километрового перегона между ними, железнодорожного моста и путепровода через участок региональной дороги. Более чем за год активных строительно-монтажных работ уложено более 12 километров железнодорожных путей, практически смонтирован огромный путепровод, одна из строящихся станций уже начала принимать составы с грузом, необходимым для строительства. А еще в рамках строительства объектов разработано уже почти 4 миллиона кубических метров грунта и, примерно, столько же насыпано для строительства перегона между станциями Заводская-2 и Заводская. В некоторых местах строителям нужно сделать насыпи высотой с многоэтажный дом – до 26 метров.

“ В первые два года строительства Амурского ГПЗ было проведен большой объем земляных работ. В июле 2017 года был завершен важный этап – инженерная подготовка территории Амурского газоперерабатывающего завода, начатая в 2016 году. Площадка завода размером более 850 гектаров (8,5 миллиона квадратных метров) представляла собой территорию, имеющую огромный перепад высот, который составлял 65 метров. Для сравнения, аналогичную высоту имеет храм Василия Блаженного в Москве. Целью инженерной планировки территории являлось достижение перепада высот на большей части площадки +\- 15 см. Для этого предстояло выполнить масштабный объем рельефных работ, заключающийся в выемке и перемещении грунта, а также уплотнению насыпи. Работы выполнялись силами трех подрядных организаций: «Стройтранснефтегаз», УСК МОСТ, имеющей филиал «СК МОСТ-ВОСТОК» в Белогорске Амурской области, «Подводтрубопроводстрой». За год ими было разработано 23 миллиона кубических метров грунта, перевезено 38,6 миллиона кубических метров грунта, уплотнено 14,7 миллиона кубических метров грунта. Работы выполнялись круглосуточно. 2018-й станет годом еще более активной реализации проекта, а значит, начнется активная фаза мобилизации всех ресурсов – технических и профессиональных. На пороге период использования всего потенциала Амурской области.

«Конечно, область прилагает все усилия для того, чтобы на этапе реализации проекта было задействовано максимальное количество местных компаний, местного персонала. Правительство области заинтересовано в том, чтобы как можно больше жителей региона работали на строительстве, но существуют и некоторые ограничения. Например, есть оборудование, которое поставляется иностранными компаниями, соответственно на нём – по условиям договора – должны работать только специалисты того государства, где произведено это сложное оборудование, поскольку эти люди прошли специальное обучение», – отмечает губернатор Амурской области Александр Козлов.

Общественный контроль

На пике строительства на площадку Амурского ГПЗ будет мобилизовано более 20 тысяч строителей, многие из которых приедут на стройку из других стран. Планируется, что рабочие будут компактно проживать в вахтовых поселках, расположенных вблизи объектов строительства.



Уже сейчас началась активная работа над тем, чтобы свести к минимуму дискомфорт, который может вызвать у жителей Свободного и сел Свободненского района соседство с глобальной многолюдной стройкой. На проекте работает горячая линия 8-800-222-04-84, позвонив на которую можно сообщить о любых проблемах, так или иначе связанных с проектом. Подрядчиков и субподрядчиков регулярно проверяют – своевременно ли они выплачивают зарплату рабочим. Недобросовестным работодателям на проекте не место.

«Компании, реализующие проект, активно взаимодействую с местными предпринимательскими сообществами, властями, правоохранительными органами. Более того, мы создаем координационную комиссию с участием представителей администрации города, компаний «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ, силовых структур. В числе задач комиссии будет контроль за соблюдением общественного порядка в связи с большим привлечением рабочей силы, в том числе иностранной», – рассказал мэр Свободного Юрий Романов.

Для взвешенного и конструктивного диалога участников проекта с жителями города Свободный и Свободненского района при проекте был создан общественный совет, в который вошли 20 человек – представители молодежных объединений, предпринимательского сообщества, работники жилищно-коммунальной сферы, а также образования и культуры, члены общественных организаций. «Состоялось уже несколько заседаний совета, в ходе которых вырабатывались механизмы взаимодействия и работы, обсуждались вопросы, волнующие местных жителей. Например, экологические аспекты реализации проекта, вопросы соблюдения правопорядка и многие другие. Октябрьское заседание общественного совета было выездным – мы получили возможность обсудить с представителями компаний «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ важные для нас темы, озвучили ряд предложений. Надеемся на их реализацию. Важно и то, что мы посетили строящиеся объекты Амурского газоперерабатывающего завода, увидели стройку воочию, и масштаб работ нас поразил», – говорит председатель общественного совета проекта строительства Амурского ГПЗ Галина Ткаченко.