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23октября
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Запасы корма на зиму амурского конного клуба сгорели во время планового отжига

Запасы корма на зиму амурского конного клуба сгорели во время планового отжига

Один из амурских клубов конного туризма понес значительные убытки. На днях в районе, где расположено пастбище клуба, проводился плановый отжиг сухой травы. Он обернулся непредвиденными последствиями: часть территории пастбища сгорела. Его владелец винит в случившемся пожарных.

Инцидент произошел 20 октября. Само пастбище занимает площадь в 67 гектаров и находится в районе Моховой Пади.

«Лошади ходят по пастбищу по той причине, что они у меня воспитываются для туризма. Это не спортивные, не элитные и чистопородные животные, а самые обычные, как в природе. Они привыкшие и к дождю, и к комарам, и к снегу. Ходят, тебенюют на естественных водопоях, пьют всю зиму, там у меня ключи бьют. А сейчас выходить стало негде», – рассказывает руководитель клуба конного туризма Алексей Ланец.

По его словам, в результате планового отжига полностью сгорел участок пастбища, где лошади пасутся зимой.

«Сотрудники МЧС говорят: они не знали, что это пастбище. Это наглая ложь, они знали всё. До того как первой спичкой чиркнули, я бегал, говорил им: ребята, подождите 15 минут, я сейчас доеду до дома, привезу договор аренды, всё покажу», – отмечает Алексей.

Он утверждает: отжиг начали, несмотря на то, что видели лошадей. В результате территории был нанесен ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.

«На пастбище у меня 15 лошадей. Сейчас, чтобы их продержать, чтобы они не сильно похудели, мне нужно выкатывать два рулона соломы ежедневно. Солома стоит 500 рублей за один рулон, плюс доставка. И в таком режиме – до мая, потому что первая трава полезет только тогда», – говорит руководитель клуба.

За комментарием ИА «Амур.инфо» обратилось в ГУ МЧС России по Амурской области.

«Отжигами у нас занимается штаб по тушению пожаров, который создан в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности. Правительством области с этим штабом запланированы и организованы отжиги, все места разбиты по плану. Наши пожарные подразделения привлекаются для выполнения этих отжигов. Планирование, где отжигать, какой участок, местность – это всё делается через штаб. Ежедневно уточняются планы на следующий день. По участку, о котором идет речь, решение было принято в штабе», – рассказал руководитель пресс-службы ведомства Денис Долинин.

Связаться со штабом по тушению пожаров пока не удалось. Его комментарий будет опубликован позже.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    24 минуты назад

    Наказать по полной через суд, чтобы в другой раз долго думали прежде чем чиркнуть спичкой.

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад



    ~~Отжигами у нас занимается штаб по тушению



    Эпично!

    Дебилы! Сколько уже на этих отжигах потеряно, а им всё неймётся.

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