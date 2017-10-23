Запасы корма на зиму амурского конного клуба сгорели во время планового отжига

Один из амурских клубов конного туризма понес значительные убытки. На днях в районе, где расположено пастбище клуба, проводился плановый отжиг сухой травы. Он обернулся непредвиденными последствиями: часть территории пастбища сгорела. Его владелец винит в случившемся пожарных.

Инцидент произошел 20 октября. Само пастбище занимает площадь в 67 гектаров и находится в районе Моховой Пади.

«Лошади ходят по пастбищу по той причине, что они у меня воспитываются для туризма. Это не спортивные, не элитные и чистопородные животные, а самые обычные, как в природе. Они привыкшие и к дождю, и к комарам, и к снегу. Ходят, тебенюют на естественных водопоях, пьют всю зиму, там у меня ключи бьют. А сейчас выходить стало негде», – рассказывает руководитель клуба конного туризма Алексей Ланец.

По его словам, в результате планового отжига полностью сгорел участок пастбища, где лошади пасутся зимой.

«Сотрудники МЧС говорят: они не знали, что это пастбище. Это наглая ложь, они знали всё. До того как первой спичкой чиркнули, я бегал, говорил им: ребята, подождите 15 минут, я сейчас доеду до дома, привезу договор аренды, всё покажу», – отмечает Алексей.

Он утверждает: отжиг начали, несмотря на то, что видели лошадей. В результате территории был нанесен ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.

«На пастбище у меня 15 лошадей. Сейчас, чтобы их продержать, чтобы они не сильно похудели, мне нужно выкатывать два рулона соломы ежедневно. Солома стоит 500 рублей за один рулон, плюс доставка. И в таком режиме – до мая, потому что первая трава полезет только тогда», – говорит руководитель клуба.

За комментарием ИА «Амур.инфо» обратилось в ГУ МЧС России по Амурской области.

«Отжигами у нас занимается штаб по тушению пожаров, который создан в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности. Правительством области с этим штабом запланированы и организованы отжиги, все места разбиты по плану. Наши пожарные подразделения привлекаются для выполнения этих отжигов. Планирование, где отжигать, какой участок, местность – это всё делается через штаб. Ежедневно уточняются планы на следующий день. По участку, о котором идет речь, решение было принято в штабе», – рассказал руководитель пресс-службы ведомства Денис Долинин.

Связаться со штабом по тушению пожаров пока не удалось. Его комментарий будет опубликован позже.