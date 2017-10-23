Врачи не рекомендуют уступать место пожилым в транспорте: обзор прессы

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О чем пишут сегодняшние газеты – в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина. Вот некоторые из новостей: снова нашли янтарную комнату; дикие кабаны совершили набег на город в Германии; 85-летняя старушка прыгает с парашютом и плавает с акулами.

Напишут же такое

Дайджест «Удивительный мир». Здесь сообщения об очередных находках спрятанных гитлеровцами сокровищ уже никого не удивляют, тем более что чаще всего они оказываются газетными утками. Тем не менее последняя информация об обнаружении легендарной янтарной комнаты похожа – как считают специалисты – на правду. Немецкие археологи-любители после длительных поисков и исследований пришли к выводу, что похищенная комната хранится в пещерах под Дрезденом в местечке под названием Хартенштайн – там устроены засекреченные подземные бункеры. Георадары показали, что «что-то там есть»…

Ну и дураку понятно, что это «что-то» и есть янтарная комната.

Полный абзац

Кстати, о Германии. Как пишет «Убойная сила», немецкий город Хайде подвергся атаке диких кабанов. Животные пробежались по центральной площади, напрочь перепугав посетителей и продавцов рынка. Один из кабанов ворвался в банк. Охранники подумали, что это отвлекающий маневр грабителей и без предупреждения открыли огонь по животному, держа при этом под прицелом двери и окна финансового учреждения.

И только тогда, когда стало ясно, что это просто блажь лесных братьев, все успокоились (ясно же, что посетители банка и служащие визжали не хуже тех свиней!), а один из охранников пинком выгнал кабана на улицу, ругнувшись при этом: Ziege!, что, как вы знаете, означает… Впрочем, загляните в словарь.

Вам статья

Из Германии переместимся в Британию, где – как об этом рассказано в еженедельнике «Моя семья» – группа ученых, которой руководит хирург-ортопед Скарлетт МакНелли, призывает не уступать место в транспорте пожилым людям. Представляете?! Оказалось, что стоять на месте на бессистемно вибрирующей плоскости – полезно: тренирует вестибулярный и укрепляет опорно-двигательный аппараты.

Так что, если у вас вдруг появится порыв усадить на ваше уже насиженное место старичка или старушку, для начала справьтесь о его здоровье. И если услышите, что «не очень, сынок», то посоветуйте им подлечиться на вибрирующей плоскости автобуса.

Не пропусти

Создаётся впечатление, что я на уроке географии. Теперь речь пойдет о Голландии. Именно здесь выяснили, что алкоголь может повысить навыки изучения иностранных языков. Под воздействием спиртного мозг, реагируя на неизвестное слово, быстрее подбирает к нему перевод. И для того чтобы узнать, что означает названное минуту назад немецкое слово Ziege, не обязательно лезть в словарь. Оказалось, есть и другой способ.

Так вот, при принятии алкоголя человек может научиться говорить на иностранных языках значительно быстрее. Далее в статье говорится, что речь идет только о небольших дозах, но это и без газеты понятно. Конечно, в небольших!

А написано об этом в «Мире новостей».

На посошок

Напоследок «Труд-7», в котором рассказывается о жительнице Австрии Триш Вагстафф.

Старушка проводит дни за такими экстремальными занятиями, как прыжки с парашютом, парапланеризм, альпинизм и плавание с акулами. 85-летняя бесстрашная дама рассказала, что увлеклась экстримом после смерти мужа, добавив, что не с кем стало коротать скучные вечера, и она решила подразвлечься. И со смехом рассказала историю, как ее сына чуть не хватил инфаркт, когда она бесстрашно прыгнула в воду, чтобы поплавать вместе с акулами.

«Он у меня такой впечатлительный!» – добавила она…