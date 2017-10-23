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23октября
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Пострадавшую в ДТП под Белогорьем девочку переводят из реанимации

Пострадавшую в ДТП под Белогорьем девочку переводят из реанимации

Девочку, которая пострадала в аварии под Белогорьем, 23 октября переводят из реанимации в обычную палату. Подростку стало лучше. Об этом рассказала заместитель главного врача Амурской областной детской клинической больницы Ольга Смирнова.

Как сообщалось ранее, 21 октября вечером под Белогорьем произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль и восемь подростков. За рулем находился 15-летний житель Белогорья. На 29 километре трассы он не справился с управлением. Минивэн съехал с трассы, перевернулся и врезался в дерево. Машина, на которой подростки попали в аварию, принадлежала жителю Белогорья, чей сын передал ключи от авто несовершеннолетнему водителю.

После происшествия всех пострадавших 2001-2004 годов рождения доставили в больницу. Врачи скорой помощи характеризовали травмы, полученные подростками, как травмы средней степени тяжести. После осмотра четверых подростков отпустили домой, остальных четверых госпитализировали.

Все госпитализированные – девочки. Одна из них оказалась в неврологическом отделении, трое – в травматологии. При этом одна девочка попала в реанимацию, но уже сегодня ее переведут в обычную палату.

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#дети #ДТП #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    28 минут назад

    Вот это телковоз

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