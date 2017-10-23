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сегодня, 09:10 0

День без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 23 октября

День без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 23 октября
Фото: litlepups.net

В Амурской области 23 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами его порывы достигнут 10 метров в секунду. Температура составит плюс 4…9 градусов, по северу – от минус 4 до плюс 1.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 9 градусов, юго-западный ветер дул со скоростью 2-4 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 7…9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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