День без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 23 октября

Фото: litlepups.net

В Амурской области 23 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами его порывы достигнут 10 метров в секунду. Температура составит плюс 4…9 градусов, по северу – от минус 4 до плюс 1.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 9 градусов, юго-западный ветер дул со скоростью 2-4 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 7…9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 222

#погода

распечатать

Екатерина PL