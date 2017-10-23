С фальсифицированными лекарствами будут бороться в Интернете

Фото: vistanews.ru

Главные цели Конвенции – установление уголовной ответственности за фальсификат лекарств, защита прав потерпевших, а также развитие сотрудничества в борьбе с подделками лекарственных средств на международном уровне. В частности, Конвенция признает отягчающим обстоятельством использование информационных систем, в том числе Интернета, для реализации фальсификата.

За последние годы по данным Росздравнадзора объем фальсификата среди лекарств уменьшился вдвое. В этом году за период январь-сентябрь было изъято и уничтожено около 600 серий лекарств. Доля фальсификата не превышает 0,1 % от общего объема.

«Фальсификат – это именно подмена действующего вещества лекарственного средства. Обычно вместо лекарственных ингредиентов кладут мел. Вреда он, конечно, не нанесет, однако люди же покупают и принимают лекарства, чтобы снять какую-то проблему. А лекарство-пустышка равносильно вовремя не оказанной врачебной помощи», – объясняет глава маркетинговой компании DSM Group Сергей Шуляк.

Чаще всего подделывают самые востребованные лекарства – антибиотики, болеутоляющие и средства для желудочно-кишечного тракта.

В России уже почти три года существует уголовная ответственность за производство и сбыт фальсифицированных лекарств, максимальный срок достигает 12 лет заключения. Такая ответственность наступает только в том случае, если будет доказано, что фальсифицированные лекарства повлекли смерть.

«В конвенции, которой Россия сейчас намерена придать юридический статус, говорится о борьбе с фальсификатом, распространяемым через Интернет. Утвердив конвенцию, нужно будет создавать подзаконные акты о том, что делать с интернет-торговлей лекарствами. Как гарантировать ее безопасность», – отмечает генеральный директор фармацевтического холдинга STADA Иван Глушков.

Эксперты считают, что самое действенное сейчас – это маркировка. Нанесение специального кода поможет снизить число фальсификата. Слухи о подорожании лекарств с маркировкой опровергают.