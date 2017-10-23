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С фальсифицированными лекарствами будут бороться в Интернете

С фальсифицированными лекарствами будут бороться в Интернете
Фото: vistanews.ru

Законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, внес в Госдуму президент Владимир Путин. Россия присоединяется к конвенции о борьбе с подделкой лекарств, сообщает «Российская газета».

Главные цели Конвенции – установление уголовной ответственности за фальсификат лекарств, защита прав потерпевших, а также развитие сотрудничества в борьбе с подделками лекарственных средств на международном уровне. В частности, Конвенция признает отягчающим обстоятельством использование информационных систем, в том числе Интернета, для реализации фальсификата.

За последние годы по данным Росздравнадзора объем фальсификата среди лекарств уменьшился вдвое. В этом году за период январь-сентябрь было изъято и уничтожено около 600 серий лекарств. Доля фальсификата не превышает 0,1 % от общего объема.

«Фальсификат – это именно подмена действующего вещества лекарственного средства. Обычно вместо лекарственных ингредиентов кладут мел. Вреда он, конечно, не нанесет, однако люди же покупают и принимают лекарства, чтобы снять какую-то проблему. А лекарство-пустышка равносильно вовремя не оказанной врачебной помощи», – объясняет глава маркетинговой компании DSM Group Сергей Шуляк.

Чаще всего подделывают самые востребованные лекарства – антибиотики, болеутоляющие и средства для желудочно-кишечного тракта.

В России уже почти три года существует уголовная ответственность за производство и сбыт фальсифицированных лекарств, максимальный срок достигает 12 лет заключения. Такая ответственность наступает только в том случае, если будет доказано, что фальсифицированные лекарства повлекли смерть.

«В конвенции, которой Россия сейчас намерена придать юридический статус, говорится о борьбе с фальсификатом, распространяемым через Интернет. Утвердив конвенцию, нужно будет создавать подзаконные акты о том, что делать с интернет-торговлей лекарствами. Как гарантировать ее безопасность», – отмечает генеральный директор фармацевтического холдинга STADA Иван Глушков.

Эксперты считают, что самое действенное сейчас – это маркировка. Нанесение специального кода поможет снизить число фальсификата. Слухи о подорожании лекарств с маркировкой опровергают.

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#здоровье #интернет

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    чиновники и вся страна за ними отстали лет на 40. Они в офлайне побороть этого не могут, в интернете то как?лаптем?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    В аптеках бы боролись с фальсифицированными лекарствами. Да с россейскими мошенниками от медицины.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Бесполезно!!! Фальсификаторы победят, ведь у них такая крыша! То, что раньше стоило копейки и помогало, сейчас стоит ого-го и ни фига не помогает.Да ещё и многие лекарства, которые и покупали в основном пенсионеры,такие как пенталгин, попали под запрет. Нужно идти к врачу, что бы выписали рецепт, а могут и не выписать, так как они-то лучше знают, что больному помогает. Стараются рекомендовать дорогие рекламные препараты и именно в определённой аптеке. Читаю письма подруги из США, так плакать хочется. У них лечат и вылечивают без проблем для больного. Обезболивают любую боль, обследуют полностью всего за день и совершенно бесплатно, если есть полис. А у нас с этим полисом можно сходить в туалет.

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