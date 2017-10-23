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Святослав Шевченко: за аватарку в мирской одежде владыка меня пожурил

Святослав Шевченко: за аватарку в мирской одежде владыка меня пожурил
Фото: kommersant.ru

Для чего священники ведут блоги – этот вопрос подняли журналисты «Коммерсанта». В общероссийском обзоре оказался и благовещенец Святослав Шевченко.

Святослав Шевченко ведет блог «12:21. Священник на ютубе». С подписчиками он старается говорить неформальным языком, таким, какой не годится для проповеди. Темы выбирает разные, но часто рассуждает на злобу дня. Почти 40 % его зрителей в возрасте от 25 до 34 лет. Непопулярен канал среди школьников, признает священник, но отмечает, что не готов, как топовые блогеры, ориентироваться на подростков.

«Мне бы пришлось кривляться, брызгать себе в рот стеклоочистителем, материться – это для меня неприемлемо. И епископ может сделать замечание, если ему в блоге что-то не понравится. Однажды владыка меня пожурил за то, что я поставил аватарку в мирской одежде, где на лавочке сидел с гармошкой в руках. Он сказал, что я представитель церкви, а аватарка у меня как у дурачка. Надо и грань иметь. Я согласился с этим, сменил аватарку», – рассказал изданию Святослав.

Просмотров всего: 1036

#интернет #религия

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Шевченко! Ты хоть понимаешь что ты как клоун на фото?.. И ряха у тебя лукавая. В таком виде только в кино, чёртом сниматься.

  • Алекс К

    Алекс К
    56 минут назад

    Владыка на мирской тачиле рассекает,что у него за тачка сейчас?

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    51 минута назад

    Как на мирской тачиле?!

    Не на ослике, не?

  • Crag

    Crag
    50 минут назад



    признает священник, но отмечает, что не готов, как топовые блогеры, ориентироваться на подростков.



    не только Шевченко не готов

    никто из священников РПЦ не готов.

    Подростки это максимализм, бунт, протест.

    бубнение про подставь другую щеку от мужика в платье не канает.

    Как вы думаете, как скоро полуграмотная наша власть поймет, что вы ей не особенно то и нужны?

    И прощай нищтяки от благодетелей всякие.

    Хоть и проблему с подростками она создала сама

  • ay

    ay
    42 минуты назад



    Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку

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