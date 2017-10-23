Святослав Шевченко: за аватарку в мирской одежде владыка меня пожурил

Фото: kommersant.ru

Святослав Шевченко ведет блог «12:21. Священник на ютубе». С подписчиками он старается говорить неформальным языком, таким, какой не годится для проповеди. Темы выбирает разные, но часто рассуждает на злобу дня. Почти 40 % его зрителей в возрасте от 25 до 34 лет. Непопулярен канал среди школьников, признает священник, но отмечает, что не готов, как топовые блогеры, ориентироваться на подростков.

«Мне бы пришлось кривляться, брызгать себе в рот стеклоочистителем, материться – это для меня неприемлемо. И епископ может сделать замечание, если ему в блоге что-то не понравится. Однажды владыка меня пожурил за то, что я поставил аватарку в мирской одежде, где на лавочке сидел с гармошкой в руках. Он сказал, что я представитель церкви, а аватарка у меня как у дурачка. Надо и грань иметь. Я согласился с этим, сменил аватарку», – рассказал изданию Святослав.