Проходить бесплатное обследование россияне будут чаще

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Сегодня для детей скрининги проводятся ежегодно, для взрослых – раз в три года. С 2018 года система диспансеризации изменится.

«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», – сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Обследования будут проводить с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний. В частности, особое внимание обратят на диагностирование рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака, отметила глава ведомства.