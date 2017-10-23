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сегодня, 07:15 6

Проходить бесплатное обследование россияне будут чаще

Проходить бесплатное обследование россияне будут чаще
Фото: v-2018-godu.su

Диспансеризация раз в два года, вместо трех. Такая перспектива ждет с 2018 года некоторые группы населения в России. О нововведении РИА Новости рассказала министр здравоохранения.

Сегодня для детей скрининги проводятся ежегодно, для взрослых – раз в три года. С 2018 года система диспансеризации изменится.

«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», – сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Обследования будут проводить с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний. В частности, особое внимание обратят на диагностирование рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака, отметила глава ведомства.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Какое там бесплатное обследование?! На приём - то не попасть. Нужно рано утром идти за талоном, а живёшь не близко от ж. д. поликлиники, а потом топать домой или ждать своей очереди несколько часов. Пенсионерам-инвалидам это, конечно, очень приятно. По телефону не откладывают талоны. Вот и лечись как хочешь. Уже несколько лет не хожу к врачу по этой причине.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Какая диспансеризация, обычный талон к простому одному врачу на прием за три недели ждешь, если получится заказать.

    А то три раза в год ...и раза - то не было никогда в жизни, куда только бабло уходит отчисляемое. Лекарства за свои деньги.

  • specc

    specc
    1 час назад

    Так речь идет о скрининге, а не о лечении. Так что расходимся.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    1 час назад

    vertex

    Какая диспансеризация, обычный талон к простому одному врачу на прием за три недели ждешь, если получится заказать.





    Ради интереса посмотрел 1-ю пол-ку. И где там три недели?

  • Lessy

    Lessy
    36 минут назад

    Пафнутий Феофаныч

    vertex

    Какая диспансеризация, обычный талон к простому одному врачу на прием за три недели ждешь, если получится заказать.



    Ради интереса посмотрел 1-ю пол-ку. И где там три недели?



    С терапевтами, конечно немного проще. А вот если хотите к специалисту, то......... лично у меня 12 октября получилось записаться только на 10 ноября.

  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    Не вижу причин для паники.

    Хотя, да, 70% очередей создают престарелые пенсионеры.

    Но с этим надо смириться.

    Неизвестно, какими мы будем в их возрасте.

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