История «мальчика без сознания» за сутки из Москвы долетела до Благовещенска

Благовещенские пользователи пересылают друг другу по мессенджерам фотографию мальчика, доставленного в больницу в бессознательном состоянии. Сообщается, что идет поиск родных ребенка.

22октября историю начали пересылать по благовещенским группам.

«В ЦРБ мальчика привезли без сознания. Родных не могут найти. Может, кто знает его», – таким текстом сопровождается сообщение о ребенке.

Подольск.ру сообщает, что рассылка фотографии началась 21 октября в Москве и Московской области. Однако выяснилось, что истории около двух лет и родные ребенка давно нашлись.

«Эстафета с палочкой-мальчиком полетела по всем группам и пабликам, включая подольские. Из московского региона к утру 22 октября она дошла аж до Республики Коми», – пишет издание.