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22октября
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История «мальчика без сознания» за сутки из Москвы долетела до Благовещенска

История «мальчика без сознания» за сутки из Москвы долетела до Благовещенска

Благовещенские пользователи пересылают друг другу по мессенджерам фотографию мальчика, доставленного в больницу в бессознательном состоянии. Сообщается, что идет поиск родных ребенка.

22октября историю начали пересылать по благовещенским группам.

«В ЦРБ мальчика привезли без сознания. Родных не могут найти. Может, кто знает его», – таким текстом сопровождается сообщение о ребенке.

Подольск.ру сообщает, что рассылка фотографии началась 21 октября в Москве и Московской области. Однако выяснилось, что истории около двух лет и родные ребенка давно нашлись.

«Эстафета с палочкой-мальчиком полетела по всем группам и пабликам, включая подольские. Из московского региона к утру 22 октября она дошла аж до Республики Коми», – пишет издание.

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#дети #интернет

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