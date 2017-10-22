В Благовещенске ночью с автомобиля сорвали номера: происшествие попало на видео

Во дворе дома по адресу: улица Тепличная, 12/1, неизвестный сорвал государственный номер с автомобиля Toyota Carina. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Произошло преступление в ночь с 21 на 22 октября в 2:11. Хозяин автомобиля проснулся от сработавшей сигнализации, но сразу не увидел, что остался без номера.

«Сигнализация сработала, я проснулся и вышел на балкон, но уже никого не было. Я сразу не обратил внимания, что номера нет, а утром обнаружил!» – рассказал владелец автомобиля.

В полицию о происшествии благовещенец пока не заявлял, собирается сделать это в ближайшее время.