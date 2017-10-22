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22октября
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Группа «На-На» зажжёт на «Дискотеке 80-х» в Благовещенске

Группа «На-На» зажжёт на «Дискотеке 80-х» в Благовещенске

18 ноября в Благовещенске пройдет «Дискотека 80-х». Ежегодное мероприятие «Авторадио-Благовещенск» пройдет в Grand Arena Ostrova. Гвоздем программы станет выступление группы «На-На».

Амурчане вновь смогут насладиться хитами прошлых лет – в Благовещенске готовятся к «Дискотеке 80-х». На сцену выйдут группа «Маленький Принц», Алиса Мон и группа «На-На». Начнется шоу в 19:00.

Перед дискотекой начнет работу открытая студия «Авторадио-Благовещенск». Эксперимент ведущие популярной радиостанции провели в прошлом году. Студию расположили прямо в торгово-развлекательном центре. Вещание в прямом эфире шло буквально на глазах у радиослушателей. В открытой студии ведущие пообщаются со звездами и постоянными слушателями.

Международный фестиваль «Авторадио» – «Дискотека 80-х» проходит в Благовещенске с 2003 года. За это время гостями фестиваля стали Томас Андерс, C.C. Catch, Виктор Салтыков, группы Joy, Secret Service, Ottawan, Arabesque, «Комбинация» и другие звезды эпохи 80-х. В прошлом году для благовещенцев выступили Вадим Казаченко, Abba show и певица Сандра.

Всю информацию о «Дискотеке 80-х» можно узнать по телефону 8 (4162) 99-11-99.

Фото: citifox.ru

Просмотров всего: 276

#культура

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    40 минут назад

    Ну и каким хреном нанайцы относятся к дискотеке 80-х? В 90-х вылезли, да и то такс ебе группа.

  • Mainer

    Mainer
    35 минут назад

    Ого, не слышал чтобы C.C. Catch выступала в Благовещенске.

    И Сандра была?

    *фиуфить



    А Arabesque и Сандра вместе выступали или порознь?

  • Local

    Local
    33 минуты назад

    Бари Алебастров тоже будет?

  • Mainer

    Mainer
    32 минуты назад

    DimonS

    Ну и каким хреном нанайцы относятся к дискотеке 80-х? В 90-х вылезли, да и то такс ебе группа.



    Не, нормальные ребята. Шоу делали что надо. Не ленились, работали.

    Молодцы, чего уж там.



    Сейчас конечно это уже не то.

    Хотя с земляком - с Политовым пообщаться было бы нормально. Наш человек, Дальневосточник!

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