Группа «На-На» зажжёт на «Дискотеке 80-х» в Благовещенске

18 ноября в Благовещенске пройдет «Дискотека 80-х». Ежегодное мероприятие «Авторадио-Благовещенск» пройдет в Grand Arena Ostrova. Гвоздем программы станет выступление группы «На-На».

Амурчане вновь смогут насладиться хитами прошлых лет – в Благовещенске готовятся к «Дискотеке 80-х». На сцену выйдут группа «Маленький Принц», Алиса Мон и группа «На-На». Начнется шоу в 19:00.

Перед дискотекой начнет работу открытая студия «Авторадио-Благовещенск». Эксперимент ведущие популярной радиостанции провели в прошлом году. Студию расположили прямо в торгово-развлекательном центре. Вещание в прямом эфире шло буквально на глазах у радиослушателей. В открытой студии ведущие пообщаются со звездами и постоянными слушателями.

Международный фестиваль «Авторадио» – «Дискотека 80-х» проходит в Благовещенске с 2003 года. За это время гостями фестиваля стали Томас Андерс, C.C. Catch, Виктор Салтыков, группы Joy, Secret Service, Ottawan, Arabesque, «Комбинация» и другие звезды эпохи 80-х. В прошлом году для благовещенцев выступили Вадим Казаченко, Abba show и певица Сандра.

Всю информацию о «Дискотеке 80-х» можно узнать по телефону 8 (4162) 99-11-99.

Фото: citifox.ru